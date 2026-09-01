Sony Music Publishing e Warner Chappell Music hanno aperto un nuovo capitolo dello scontro tra industria musicale e intelligenza artificiale. Il 28 agosto 2026 le due società, insieme a numerosi editori collegati, hanno depositato una causa presso la Corte distrettuale federale del Northern District of California contro Anthropic e contro due dei suoi fondatori, l’amministratore delegato Dario Amodei e Benjamin Mann.