Sony Music Publishing e Warner Chappell Music hanno aperto un nuovo capitolo dello scontro tra industria musicale e intelligenza artificiale. Il 28 agosto 2026 le due società, insieme a numerosi editori collegati, hanno depositato una causa presso la Corte distrettuale federale del Northern District of California contro Anthropic e contro due dei suoi fondatori, l’amministratore delegato Dario Amodei e Benjamin Mann.
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Sony e Warner fanno causa ad Anthropic sul copyright
Le due aziende hanno citato Anthropic, Dario Amodei e Benjamin Mann davanti a un tribunale federale della California. Gli editori accusano la società di avere copiato senza licenza decine di migliaia di composizioni per sviluppare Claude. La richiesta di risarcimento potrebbe arrivare a diversi miliardi di dollari
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