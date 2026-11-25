OpenAI e Cisco hanno presentato, il 23 novembre 2026, Shirudo, un programma open source che protegge un server Linux in funzione da una vulnerabilità, senza riavviarlo e prima che la correzione ufficiale (la patch) sia installata. La protezione è uno scudo, un piccolo programma caricato nel kernel, il nucleo del sistema operativo, che blocca il percorso sfruttato dall’attacco, e a scriverlo può essere un agente: nell’esempio descritto da OpenAI e dal post di Isovalent, la società del gruppo Cisco, Codex, l’agente di programmazione di OpenAI, ne ha generato uno che ha fermato un attacco di prova, chiamato Java4Shell, contro Elasticsearch, un motore di ricerca per dati aziendali, in funzione.

Shirudo sposta la fiducia dall’attesa della patch alla custodia di una chiave. Chi la tiene, chi approva ciò che l’agente propone e come si torna indietro sono decisioni dell’operatore, cioè di chi gestisce i server, non funzioni del prodotto, e la documentazione tecnica lo dice con più precisione dei comunicati.

Il repository dichiara il progetto in versione preliminare (pre-release), e per l’uso reale servono un kernel di sviluppo con modifiche non ancora presenti nelle versioni rilasciate e un chip di sicurezza TPM.

eBPF e Tetragon: come funziona lo scudo

Lo scudo usa eBPF, una tecnologia del kernel Linux che permette di caricare piccoli programmi, verificati dal kernel stesso, per osservare e controllare ciò che il sistema fa. Shirudo nasce da Tetragon, il progetto di sicurezza eBPF che Isovalent ha reso open source nel 2022, e Isovalent cita anche Live Protect, una funzione dei prodotti Cisco che mitiga vulnerabilità. Sul computer protetto la parte di controllo sul computer protetto è un programma eBPF caricato all’avvio, nella fase iniziale detta initrd.

Isovalent descrive un flusso in quattro passi. L’agente cerca le vulnerabilità o parte da una segnalazione, scrive un riproduttore dell’attacco, sceglie il punto in cui intervenire e valida la mitigazione, e ripete finché ne trova una efficace. Poi la firma e la distribuisce ai nodi interessati, infine conta quante volte lo scudo scatta.

Gli scudi viaggiano come pacchetti firmati attraverso un registro OCI, l’archivio standard dei contenitori, e ogni computer protetto li scarica e li verifica prima di caricarli.

Accanto a eBPF il sistema agisce sul bytecode Java, il codice intermedio che la macchina virtuale Java esegue. Nell’esempio, lo scudo aggiunge un controllo sull’input del decodificatore Base64 di Java dentro Elasticsearch 9.5.5, e secondo Isovalent protegge finché OpenJDK non è corretto.

Il test pubblicato è uno solo, in condizioni controllate, e nelle pagine lette non compaiono clienti, prezzi o un prodotto commerciale. A chi deve decidere manca oggi un dato di base: quante volte un agente produce uno scudo utile al primo tentativo e quante volte ne serve uno scartato dai controlli.

Né OpenAI né Isovalent lo pubblicano, e senza quel numero il confronto con i tempi di una patch resta un’ipotesi.

Firme ML-DSA-87 e registro nel TPM

La barriera principale sta nel kernel: Shirudo limita la chiamata di sistema bpf() in modo che solo i caricatori firmati con la chiave dell’operatore installino codice BPF, anche per l’utente root, come scrive la documentazione sul modello di sicurezza. Secondo la pagina sulla crittografia, le firme usano ML-DSA-87, un algoritmo resistente ai computer quantistici standardizzato nel FIPS 204, e le connessioni di rete richiedono TLS 1.3 con scambio di chiavi ibrido.

Ogni modifica agli scudi viene registrata in un registro del TPM 2.0, il chip di sicurezza della macchina, e in un file di eventi. Un verificatore esterno può chiedere al TPM un’attestazione firmata sullo stato del sistema, e la documentazione precisa che non esiste una modalità senza TPM. Il post di Isovalent attribuisce ai TPM la validazione delle firme, mentre la documentazione la affida al kernel e riserva al TPM registro e attestazione: per capire l’architettura, la seconda fonte è la più dettagliata.

Gli stessi documenti ammettono che le prove prodotte dal TPM usano firme classiche, pur descrivendo artefatti post-quantistici.

Kernel bpf-next e systemd 256

I requisiti spiegano perché oggi Shirudo è un progetto da laboratorio. La pagina dei requisiti di sistema chiede un kernel bpf-next, il ramo di sviluppo di Linux, con l’interfaccia dei caricatori firmati e alcune modifiche ancora esterne al kernel ufficiale: un numero di versione, avverte la pagina, non identifica un kernel adatto. Servono opzioni come BPF LSM, dm-verity e il supporto ML-DSA, un TPM 2.0 raggiungibile, systemd 256 o successivo, un initrd costruito con dracut e un’immagine kernel unificata avviata da systemd-stub. Non c’è modalità di compatibilità né ripiego per un kernel più vecchio.

Le architetture dichiarate sono x86-64 e arm64, con macchine virtuali di prova, e riscv64 senza macchina di prova. Un controllo preliminare di dodici verifiche segnala se la macchina è pronta. La guida rapida fa girare tutto in una macchina virtuale con un TPM simulato, e il repository su GitHub la indica come punto di partenza, il che per un’impresa significa valutazione in laboratorio prima di qualunque flotta.

Chiave di firma e rollback degli scudi

Il modello di minaccia è esplicito sul confine: Shirudo, scrive, stabilisce la provenienza e non la correttezza. Tra i rischi esclusi dal perimetro figurano la compromissione del computer dell’operatore o della chiave di firma, e la correttezza di uno scudo costruito da un firmatario autorizzato. La chiave sta sul computer dell’operatore, in un file che il programma rifiuta se i permessi non sono ristretti, e la documentazione sulle chiavi prevede una rotazione, ma nelle pagine consultate non compaiono custodia in un modulo hardware, controllo a due persone o regole su un eventuale uso della chiave da parte di un agente.

La rimozione di uno scudo richiede una direttiva firmata, controllata contro la firma e contro l’impronta del codice caricato. Il modello di minaccia ammette che root può riportare uno scudo a una versione più vecchia e vulnerabile, senza limiti di versione né scadenza, e per ritirare un singolo artefatto l’unica via indicata è revocare la chiave che lo ha firmato. Le direttive di rimozione già pubblicate sono riutilizzabili, e chi possiede una chiave compromessa può rimuovere gli scudi di cui conosce l’impronta.

Sull’approvazione le fonti divergono. OpenAI scrive che i team di sicurezza controllano ciò che viene distribuito e che l’operatore approva lo scudo, Isovalent sostiene che il passo di distribuzione «può essere progettato per essere più o meno autonomo», e nelle pagine consultate non compare alcun blocco di approvazione oltre alla firma. OpenAI aggiunge che prima di applicare uno scudo si può osservare l’effetto sulle applicazioni; nelle pagine consultate non compare però una modalità di sola osservazione, il comando di caricamento letto non prevede una fase di prova senza blocco, e la pagina sulla telemetria non è stata consultata.

Pilota Shirudo: tre decisioni da prendere

Un pilota ragionevole parte dalla chiave. Conviene decidere dove vive, se in un modulo hardware o dietro un controllo a due persone, e se l’agente può usarla da solo o soltanto proporre uno scudo che una persona firma, perché la documentazione non pone limiti e il modello di minaccia lascia a chi firma ogni responsabilità sul risultato.

Poi servono prove di ritorno. Un’esercitazione di rimozione con la direttiva firmata, su nodi di prova scelti con cura, mostra quanto tempo richiede togliere uno scudo che blocca traffico legittimo, un rischio che la stessa OpenAI riconosce quando scrive che bloccare un’operazione può mettere fuori servizio il servizio. Le metriche da raccogliere sono due: il tempo dalla segnalazione di una vulnerabilità allo scudo attivo e il numero di richieste legittime bloccate.

Infine l’attestazione. La documentazione avverte che prendere il nome della chiave di attestazione dalle prove stesse non dimostra quale TPM le abbia firmate, e per questo il verificatore deve fissare la chiave in anticipo e partire da uno stato atteso. Senza questi passaggi, il registro del TPM mostra che qualcosa è stato caricato ma non permette di dire se fosse la cosa giusta.

Per un CTO la differenza rispetto a una patch sta nel passaggio di consegne: la patch arriva da un fornitore con i suoi tempi e le sue verifiche, lo scudo nasce dentro l’organizzazione e porta la sua firma.

Senza dubbio, la domanda da portare al comitato di sicurezza è questa: quando uno scudo scritto da un agente blocca un servizio legittimo, chi lo ha firmato e chi può toglierlo in 10 minuti?