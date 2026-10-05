Al via il Premio nazionale sull’innovazione digitale, promosso da Anitec-Assinform insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le scuole superiori hanno tempo fino al 22 dicembre 2026 per iscriversi alla settima edizione. La competizione mette studenti e docenti al lavoro con almeno un’impresa del settore digitale e, dall’anno scolastico 2026/2027, entra nel Programma nazionale di promozione dell’eccellenza del Mim.

L’inserimento modifica il peso istituzionale dell’iniziativa. Il decreto ministeriale n. 148 del 23 luglio 2026 include infatti il premio tra le competizioni riconosciute per la valorizzazione delle eccellenze. Nell’Allegato 1 al decreto, il Premio nazionale sull’innovazione digitale compare al numero 19 dell’ambito scientifico-tecnologico, con Anitec-Assinform indicata come soggetto promotore. La circolare ministeriale n. 157712 del 4 settembre 2026 ha poi comunicato alle scuole il Programma per l’anno scolastico 2026/2027.

Dal progetto scolastico al riconoscimento nazionale

Il passaggio nel Programma del Mim significa che i risultati conseguiti dagli studenti potranno essere certificati secondo le regole previste per le competizioni riconosciute a livello nazionale. Il decreto ministeriale stabilisce inoltre che, con il consenso degli interessati, i nominativi degli studenti che conseguono eccellenze certificate siano pubblicati nell’Albo nazionale delle eccellenze.

La competizione è rivolta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Ogni scuola può candidare un solo progetto e deve lavorare insieme ad almeno un’azienda del settore digitale. La collaborazione con le imprese è quindi un requisito della partecipazione, anziché un elemento accessorio. Il percorso punta a far utilizzare conoscenze informatiche, scientifiche e progettuali per affrontare problemi legati ai dati, alla sostenibilità, all’accessibilità e alla sicurezza online.

Anitec-Assinform conduce l’iniziativa in collaborazione con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Mim. La settima edizione riceve inoltre il sostegno di Assolombarda, Confindustria, Consiglio nazionale dei giovani, Fondazione Mondo Digitale, Save the Children Italia e STEAMiamoci. Il premio rientra nelle attività dell’associazione dedicate alle competenze digitali, alle quali lavora anche il gruppo “Skills per la crescita d’impresa”, coordinato da Andrea Langfelder.

Quattro categorie tra dati, ambiente e sicurezza

I progetti possono concorrere in quattro aree. La scelta copre campi nei quali la trasformazione digitale incontra esigenze economiche e sociali differenti:

Digital & Data Science – Economia dei dati , dedicata all’uso e alla valorizzazione delle informazioni;

, dedicata all’uso e alla valorizzazione delle informazioni; Sostenibilità: innovazione digitale per un futuro più verde e responsabile , per soluzioni tecnologiche legate agli obiettivi ambientali;

, per soluzioni tecnologiche legate agli obiettivi ambientali; Ict per l’inclusione e l’accessibilità: nessuno escluso nell’era digitale , centrata sull’accesso alle tecnologie;

, centrata sull’accesso alle tecnologie; Educazione digitale e sicurezza online: prevenzione del cyberbullismo e uso consapevole della rete, dedicata ai comportamenti e ai rischi negli ambienti digitali.

La collaborazione obbligatoria con un’azienda aggiunge una componente operativa. Studenti e docenti devono definire un problema, organizzare il lavoro di gruppo e arrivare a una proposta che possa essere valutata anche per il rapporto con esigenze esterne alla scuola. È su questo passaggio che Anitec-Assinform concentra una parte delle proprie iniziative sull’orientamento e sulle competenze digitali.

Busnach: conoscenze da trasformare in progetti

Ludovica Busnach, vicepresidente di Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione, lega la nuova edizione al rapporto costruito negli anni tra istituti e aziende.

“Con la settima edizione del Premio vogliamo continuare ad avvicinare studenti e studentesse alle tecnologie digitali, dando loro la possibilità di tradurre conoscenze e competenze in progetti sviluppati insieme alle imprese. È un percorso che in questi anni ha rafforzato il dialogo tra scuola e mondo produttivo e che oggi riceve un ulteriore riconoscimento con l’inserimento del Premio nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze del MIM”

Il rapporto tra formazione e lavoro interessa un settore che continua a crescere ma incontra difficoltà nel reperimento di alcuni profili.

Il rapporto “Il Digitale in Italia 2026”, presentato da Anitec-Assinform il 1° luglio 2026, valuta il mercato digitale italiano del 2025 in 84,4 miliardi di euro, il 3,4% in più rispetto all’anno precedente. L’ecosistema ict comprendeva 132.832 imprese e 638.150 addetti. Il rapporto indica tra le criticità la disponibilità di competenze, insieme ai divari tra grandi imprese e pmi e agli squilibri territoriali.

Il divario tra domanda e offerta di professionisti ict

Il problema emerge anche dall’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2025, realizzato da Aica, Anitec-Assinform e Assintel con Talents Venture e presentato il 18 novembre 2025. Tra gennaio 2024 e settembre 2025 l’analisi ha rilevato oltre 222 mila annunci di lavoro per professioni ict pubblicati su LinkedIn. Su base annua, l’Osservatorio confrontava circa 136 mila annunci con 73 mila nuovi professionisti provenienti da lauree, master e Its.

Lo stesso studio stimava che per portare la quota italiana di occupati ict dal 4% degli occupati complessivi alla media europea del 5% sarebbero serviti 236 mila professionisti aggiuntivi. Tra le competenze in crescita negli annunci figuravano il prompt engineering, con un aumento del 112% nel confronto tra gennaio-settembre 2024 e lo stesso periodo del 2025, e i profili di cybersecurity engineer, aumentati del 70%.

Il premio interviene molto prima dell’ingresso nel mercato del lavoro. La scelta di far collaborare le scuole con le imprese mira però a portare gli studenti a conoscere applicazioni, professioni e metodi di lavoro mentre sono ancora nel secondo ciclo di istruzione. L’orientamento verso le discipline stem rientra esplicitamente anche nei criteri previsti per il riconoscimento dedicato agli insegnanti.

Un premio specifico per il docente

L’edizione 2026-2027 conferma un riconoscimento rivolto agli insegnanti. Il Premio speciale al docente valuta il lavoro svolto nella guida della squadra, nell’orientamento verso le discipline stem, nella promozione delle pari opportunità e nell’inserimento delle competenze digitali nella programmazione scolastica.

Il docente assume così una funzione che comprende coordinamento, rapporto con il partner industriale e orientamento. È un elemento rilevante soprattutto per gli istituti che devono costruire da zero una collaborazione con un’impresa e organizzare il progetto all’interno dell’attività didattica.

Iscrizioni entro dicembre, progetti entro aprile

Il calendario distingue la candidatura della scuola dalla consegna del lavoro. Le iscrizioni sono aperte dal 5 ottobre al 22 dicembre 2026 attraverso il modulo pubblicato da Anitec-Assinform. Una volta registrata, ciascuna scuola potrà presentare un solo progetto. La consegna definitiva è fissata al 18 aprile 2027.

La premiazione è programmata per il 21 maggio 2027. Saranno selezionati quattro progetti vincitori, uno per ciascuna categoria, con un contributo di 2.500 euro per ogni scuola. Le risorse potranno essere impiegate per sviluppare il progetto oppure per acquistare tecnologie digitali destinate all’istituto. A questi riconoscimenti si aggiunge il premio per il docente.

L’ingresso nel Programma nazionale del Mim aggiunge alla competizione la certificazione dei risultati di eccellenza prevista dal decreto ministeriale 148 del 23 luglio 2026. Per studenti e scuole, la settima edizione parte quindi da due condizioni precise: costruire un progetto insieme a un’impresa e trasformarlo in un risultato valutabile entro aprile. Il riconoscimento ministeriale porta quei risultati dentro il sistema nazionale previsto per le eccellenze scolastiche.

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