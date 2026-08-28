L’impiego di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale sta registrando una diffusione sempre più ampia, come noto, anche nell’ambito delle cure mediche. Non si tratta di scenari futuristici: queste soluzioni sono già operative nella prassi clinica.
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Quando l’algoritmo sbaglia: responsabilità e tutela del paziente
AI e malpractice medica: nuove frontiere della responsabilità civile anche alla luce dei decreti attuativi dell’AI Act. Dai programmi di supporto clinico alle applicazioni che gestiscono terapie e dispositivi, cresce l’uso nella sanità. Il quadro normativo prova a chiarire chi risponde per un errore e come il paziente può ottenere il risarcimento
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