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Quando l’algoritmo sbaglia: responsabilità e tutela del paziente

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AI e malpractice medica: nuove frontiere della responsabilità civile anche alla luce dei decreti attuativi dell’AI Act. Dai programmi di supporto clinico alle applicazioni che gestiscono terapie e dispositivi, cresce l’uso nella sanità. Il quadro normativo prova a chiarire chi risponde per un errore e come il paziente può ottenere il risarcimento

Pubblicato il 28 ago 2026
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Laura Liguori

Partner di Portolano-Cavallo

Elisa Stefanini

Portolano Cavallo

Luca Tormen

Portolano Cavallo

responsabilità AI in sanità

L’impiego di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale sta registrando una diffusione sempre più ampia, come noto, anche nell’ambito delle cure mediche. Non si tratta di scenari futuristici: queste soluzioni sono già operative nella prassi clinica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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