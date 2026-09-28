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Procurement: la sfida è aumentare velocità ed efficienza senza perdere qualità, controllo e accountability

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Tendenze e priorità del procurement potenziato dall’AI in un Paese come l’Italia, con la sua struttura industriale unica: ad esempio, il settore manifatturiero, costruito su filiere multi-livello con migliaia di PMI fornitrici e subfornitrici. L’analisi di Paolo Brida, head of spend management di Sap Italia

Pubblicato il 28 set 2026
Stefano Casini

giornalista

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Attività che fino a poco tempo fa richiedevano giorni o settimane possono essere completate in pochi minuti: analizzare la spesa, verificare contratti, individuare criticità nella supply base, monitorare i rischi o guidare le persone verso acquisti conformi alle policy aziendali.

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