Il cliente oggi non distingue più tra fisico e digitale. Si informa online, prova il prodotto in negozio, confronta le alternative con l’aiuto di un agente AI, partecipa a un evento, riceve un follow-up personalizzato e torna sul sito per completare l’acquisto. Per lui è un percorso unico, continuo, senza soluzione di continuità.

Le organizzazioni, al contrario, sono spesso ancora strutturate per silos: retail, e-commerce, eventi, customer care e CRM operano come sistemi separati, con dati non integrati e KPI non allineati. Questa asimmetria tra il comportamento del cliente e l’architettura organizzativa è il problema strutturale che il phygital è chiamato a risolvere.

I dati confermano l’urgenza. Il 45% dei consumatori abbandona il carrello non a causa del prodotto o del prezzo, ma perché l’esperienza digitale è troppo frustrante. Il 68% ha già utilizzato strumenti AI per fare shopping. E il 52% si dichiara interessato ad avere un proprio agente AI che acquisti per suo conto. Quest’ultimo dato merita attenzione strategica: nel breve periodo, le aziende non venderanno più solo a persone ma anche ai sistemi intelligenti che le assistono nelle decisioni d’acquisto. Questo cambia profondamente le logiche di visibilità, rilevanza e coerenza del brand.

Dall’omnicanalità al phygital by design

L’omnicanalità era la risposta corretta a un problema di dieci anni fa: garantire la presenza su tutti i canali e una certa coerenza fra di essi. Il phygital è una risposta diversa a un problema più profondo. Non si tratta di presidiare canali, ma di progettare un sistema esperienziale in cui ogni touchpoint contribuisce a costruire relazione, raccogliere dati e generare valore misurabile.

La distinzione non è semantica. L’omnicanalità è ancora prevalentemente una logica di distribuzione del messaggio. Il phygital è una logica di orchestrazione dell’esperienza. Il primo ottimizza i canali esistenti. Il secondo li riprogetta attorno al percorso reale del cliente.

Questo passaggio richiede tre condizioni abilitanti:

Data integration: unificazione dei dati comportamentali provenienti da touchpoint fisici e digitali in un unico layer analitico

unificazione dei dati comportamentali provenienti da touchpoint fisici e digitali in un unico layer analitico AI contestuale: modelli capaci di interpretare il contesto in tempo reale e adattare l’esperienza in modo situazionale, non solo storico

modelli capaci di interpretare il contesto in tempo reale e adattare l’esperienza in modo situazionale, non solo storico Governance dell’esperienza: definizione chiara di chi è responsabile del percorso cliente end-to-end, superando la logica per funzione

AI come infrastruttura dell’esperienza

L’intelligenza artificiale in questo scenario non è uno strumento aggiuntivo. È l’infrastruttura che rende possibile la continuità dell’esperienza tra fisico e digitale e agisce su tre livelli distinti:

1. Livello predittivo: l’AI analizza i segnali comportamentali – dwell time, sequenza di interazioni, pattern di abbandono – per anticipare i bisogni del cliente prima che li esprima esplicitamente. Nei contesti retail, questo si traduce in raccomandazioni contestuali in-store. Negli eventi in contenuti e networking suggeriti in tempo reale sulla base del profilo e del comportamento del partecipante.

2. Livello generativo: l’AI generativa consente di produrre esperienze adattive, non solo messaggi personalizzati. Non si tratta più di mostrare il contenuto giusto alla persona giusta, ma di costruire micro-esperienze situazionali che emergono dall’interazione tra l’individuo, il contesto fisico e i dati disponibili in quel momento.

3. Livello misurativo: ogni interazione phygital, se correttamente tracciata, diventa una fonte di insight. La relazione con il cliente smette di essere un’attività qualitativa e diventa un sistema di misura continua: bisogni latenti, frizioni ricorrenti, opportunità commerciali non presidiate. È qui che il phygital genera il suo valore più duraturo: non nell’effetto wow del momento, ma nella capacità di apprendere e migliorare nel tempo.

Comunicazione AI-driven ed erosione del brand: il rischio che nessuno misura

L’adozione massiva di AI generativa nella comunicazione introduce un rischio sistemico che molte organizzazioni sottovalutano: la deriva progressiva dell’identità di brand causata dalla produzione di contenuti omologati, privi di punto di vista e coerenza narrativa.

Quando tutti i brand utilizzano gli stessi modelli con gli stessi prompt, il risultato è una convergenza stilistica che erode la differenziazione. Il contenuto prodotto può essere tecnicamente corretto, ma è percepito come generico. Nel tempo, questo accumula quello che viene definito un debito di rilevanza: un costo invisibile che non appare nei report di marketing, ma che si manifesta nella riduzione del tasso di riconoscibilità, nella diminuzione dell’engagement qualitativo e nell’indebolimento della fiducia.

La soluzione non è rinunciare all’AI nella comunicazione, ma governarla con un framework di brand identity robusto. L’AI deve essere addestrata sulla voce specifica del brand – tono, valori, posizionamento, archivio narrativo – e non utilizzata come generatore generico di contenuti. In questo senso il phygital e la comunicazione AI-driven condividono lo stesso principio fondante: la tecnologia amplifica ciò che trova.

Se trova un’identità forte, la amplifica.

Se trova un vuoto, lo riempie con il rumore del mercato.

Live as a Platform: il caso degli eventi

Il settore degli eventi rappresenta uno dei laboratori più avanzati per l’applicazione del modello phygital. Un evento ben progettato non è più un episodio temporaneo, ma una piattaforma di relazione e generazione di valore che si estende ben oltre il momento live.

Questa visione – che definisco Live as a platform – si articola in tre fasi:

Pre-evento: costruzione della community, attivazione dell’aspettativa, raccolta di dati di profilazione attraverso contenuti e interazioni digitali preparatorie.

costruzione della community, attivazione dell’aspettativa, raccolta di dati di profilazione attraverso contenuti e interazioni digitali preparatorie. Durante l’evento: esperienze immersive e interattive che raccolgono dati comportamentali in tempo reale – percorsi, interazioni, attenzione, networking – e li restituiscono come insight agli organizzatori e come valore aggiunto ai partecipanti.

esperienze immersive e interattive che raccolgono dati comportamentali in tempo reale – percorsi, interazioni, attenzione, networking – e li restituiscono come insight agli organizzatori e come valore aggiunto ai partecipanti. Post-evento: continuazione della relazione attraverso contenuti derivati dall’evento, follow-up personalizzati basati sul comportamento registrato, attivazione di opportunità commerciali emerse durante il live.

In questo modello l’evento non genera solo un’esperienza: genera un dataset relazionale che alimenta l’intera strategia di marketing e vendita dell’organizzazione. Il ROI non si misura più solo in lead raccolti, ma in profondità di relazione costruita e in dati acquisiti.

Un framework operativo per l’adozione

Tradurre il phygital in pratica richiede un approccio metodico che eviti la trappola dell’effetto speciale fine a se stesso. Il rischio più comune è investire in tecnologia senza aver prima definito quale problema di business si vuole risolvere.

Un framework operativo efficace si articola in quattro fasi:

1. Diagnosi esperienziale: mappare il percorso reale del cliente, non quello teorico, identificando i punti di frizione, i momenti di abbandono e le opportunità di personalizzazione non presidiate. La domanda guida non è “quale tecnologia possiamo usare?” ma “dove l’esperienza attuale sta costando clienti, tempo o rilevanza?”

2. Proof of concept circoscritto: selezionare un singolo touchpoint o processo su cui sperimentare l’integrazione phygital. La scelta deve essere guidata da tre criteri: misurabilità del risultato, rilevanza per il cliente, fattibilità tecnica nel breve periodo.

3. Integrazione nei flussi esistenti: il valore del phygital non emerge dalla demo ma dall’uso quotidiano. L’integrazione deve avvenire nei processi reali dell’organizzazione – CRM, piattaforme di marketing automation, sistemi di customer care – senza richiedere una rivoluzione architetturale immediata.

4. Misurazione e iterazione: definire le metriche prima dell’implementazione, non dopo. Le metriche phygital più significative non sono quelle di reach o impression, ma quelle di qualità dell’interazione: tempo di permanenza, tasso di ritorno, Net Promoter Score contestuale, valore generato per cliente nel tempo.

Conclusione: il criterio prima dello strumento

Il mercato globale phygital cresce del 15% all’anno e passerà da 25 a 52 miliardi di dollari entro il 2030. Ma i numeri di mercato non garantiscono il successo di una singola implementazione. Quello che fa la differenza non è la scelta dello strumento tecnologico, ma la qualità del criterio con cui si decide dove e come applicarlo.

L’AI non sostituisce il criterio strategico. Lo mette alla prova. Le organizzazioni che stanno ottenendo risultati concreti dal phygital non sono necessariamente quelle con i budget più elevati o le tecnologie più avanzate. Sono quelle che hanno saputo rispondere con chiarezza a tre domande fondamentali: quale problema di esperienza stiamo risolvendo? Come lo misuriamo? Come si integra nel modo in cui lavoriamo già?

Il phygital, quando è progettato con questo approccio, smette di essere un investimento in tecnologia e diventa un investimento in relazione. Ed è esattamente lì che si costruisce il vantaggio competitivo più difficile da replicare.