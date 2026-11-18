Nvidia ha chiuso il terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 con ricavi per 115,8 miliardi di dollari, il 103% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato, riferito ai tre mesi terminati il 25 ottobre, è stato trainato dai data center: 107,6 miliardi, in crescita del 110%. Per il trimestre in corso la società prevede ricavi intorno a 130 miliardi, con uno scarto possibile del 3% in entrambe le direzioni.

Il dato segna un nuovo massimo e arriva mentre Nvidia avvia le spedizioni della piattaforma Vera Rubin NVL72. Il comunicato sui risultati del terzo trimestre fiscale 2027 lega la crescita alla domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale e indica che i rack Vera Rubin sono già in funzione presso alcuni partner cloud.

72 GPU Rubin accelerazione del calcolo + 36 CPU Vera coordinamento dei carichi → NVLink 6 collega le GPU in un unico dominio di calcolo ConnectX-9 e BlueField-4 completano rete e gestione dei dati Configurazione della piattaforma Vera Rubin NVL72. Fonte: NVIDIA, specifiche della piattaforma.

Nvidia, la crescita resta concentrata nei data center

Il data center ha generato quasi il 93% dei ricavi trimestrali: il rapporto fra i 107,6 miliardi del segmento e i 115,8 miliardi complessivi è pari a circa il 92,9%. Il fatturato della divisione è aumentato del 21% sul trimestre precedente e del 110% su base annua. La scala del business AI continua quindi a determinare quasi interamente l’andamento del gruppo.

Il bilancio non racconta solo una forte espansione dei volumi. Il margine lordo GAAP è stato del 74,8%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, ma in aumento di 1,4 punti su base annua. L’utile netto GAAP ha raggiunto 65,3 miliardi, contro 31,9 miliardi un anno prima; l’utile diluito per azione è salito a 2,70 dollari da 1,30.

Ricavi Nvidia, miliardi di dollari Ricavi: 57 miliardi nel terzo trimestre fiscale 2026, 96,2 nel secondo trimestre fiscale 2027, 115,8 nel terzo trimestre fiscale 2027. Previsione per il quarto trimestre: 130 miliardi, con una variazione di più o meno 3 per cento. 0 35 70 105 140 57,0 96,2 115,8 130,0 Q3 FY26 consuntivo Q2 FY27 consuntivo Q3 FY27 consuntivo Q4 FY27 previsione Miliardi di dollari • scala da zero Q4: 130 miliardi ±3% Ricavi trimestrali Nvidia e previsione per Q4 FY27. La guidance comprende una settimana aggiuntiva; i valori previsionali non sono risultati consuntivi. Fonte: NVIDIA, risultati Q3 FY27.

La guidance Q4: 130 miliardi, senza ricavi compute dalla Cina

Per il quarto trimestre fiscale, Nvidia stima ricavi per 130 miliardi di dollari, con un margine del 3% in più o in meno. La previsione include una settimana aggiuntiva rispetto al trimestre appena chiuso. Inoltre, la società precisa di non aver incluso nel calcolo ricavi da sistemi di calcolo data center venduti in Cina: il dato non rappresenta quindi una previsione di vendita pari a zero nel Paese, ma una scelta prudenziale nel perimetro della guidance.

La società attende per il Q4 un margine lordo GAAP e non-GAAP compreso tra il 71% e il 72%, sotto i livelli del trimestre concluso. Il confronto va letto tenendo distinti i due criteri contabili e considerando che la guidance è una stima aziendale, non un risultato acquisito. I ricavi attesi al centro dell’intervallo, intanto, supererebbero di circa il 12% il consuntivo Q3: un’altra crescita sequenziale, se la stima si realizzerà.

Vera Rubin avvia le consegne mentre cresce la domanda cloud

Nvidia dichiara di aver avviato la produzione su scala e le spedizioni di Vera Rubin NVL72, definendo il passaggio il più rapido lancio di prodotto della propria storia. Secondo il comunicato, rack sono già in funzione presso CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Nebius; la società prevede inoltre l’avvio a breve di sistemi presso SpaceXSI.

La configurazione combina 72 GPU Rubin e 36 CPU Vera, con collegamenti NVLink di sesta generazione; ConnectX-9 e BlueField-4 supportano le funzioni di rete e gestione dei dati. Il sistema è pensato per addestramento e inferenza su scala rack.

I numeri di prestazione pubblicati da Nvidia sono specifiche del fornitore e dipendono da configurazione e carico: non equivalgono a risultati indipendenti né descrivono da soli il costo totale di un’infrastruttura operativa.

La diffusione presso i fornitori cloud collega il dato finanziario all’offerta disponibile per i clienti: parte della domanda di calcolo si traduce in nuovi sistemi che i provider possono integrare nei propri servizi.

Il lancio, tuttavia, non misura ancora quanta capacità sarà consegnata, a quali prezzi né quanto rapidamente verrà utilizzata. Sono variabili decisive per capire se la crescita dei ricavi potrà mantenere il ritmo attuale.

Vera CPU

La sfida è sostenere la scala degli investimenti

La concentrazione dei ricavi nei data center rende Nvidia particolarmente esposta ai piani di spesa di cloud provider, laboratori AI e grandi imprese. Il record trimestrale conferma che gli ordini e le consegne restano elevati; non prova da solo il ritorno economico degli investimenti dei clienti, che dipende da utilizzo, ricavi dei servizi e costi di energia e infrastruttura.

La guidance segnala che Nvidia si aspetta un altro trimestre in crescita, pur incorporando un calendario più lungo e senza contare sulle vendite di compute data center in Cina.

Il prossimo passaggio da osservare sarà la capacità di convertire il rapido avvio di Vera Rubin in forniture effettive e ricavi ricorrenti per i partner, mantenendo margini e domanda su livelli compatibili con l’espansione della filiera.