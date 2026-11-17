Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha istituito un comitato permanente per la sicurezza nazionale, la conformità ai controlli all’export e la gestione dei rischi commerciali globali. A presiederlo sarà Suzanne Nora Johnson; ne faranno parte anche Stephen C. Neal e John O. Dabiri.

Le due strutture interne che seguono sicurezza nazionale e compliance commerciale riferiranno al comitato e, per le attività quotidiane, alla CEO ad interim Colette Kress.

La nuova sede di supervisione porta le regole sulle esportazioni di chip e sulle tecnologie di calcolo avanzato direttamente sotto il controllo del board.

Nvidia annuncia che il gruppo si riunirà almeno una volta a trimestre, potrà confrontarsi con il management anche in sessione esecutiva e si avvarrà di esperti indipendenti in diritto, sicurezza nazionale e conformità commerciale.

Comitato Nvidia: composizione e mandato

Ambito Dettaglio annunciato Presidenza Suzanne Nora Johnson Altri membri Stephen C. Neal e John O. Dabiri Mandato Supervisione di sicurezza nazionale, conformità export e rischi commerciali globali Riunioni Almeno trimestrali; previste sessioni con il management e sessioni esecutive Supporto Esperti esterni indipendenti in diritto, sicurezza nazionale e compliance commerciale La tabella riassume struttura e competenze del nuovo organo di supervisione; il comunicato non indica budget, obiettivi quantitativi o poteri operativi ulteriori.

Fonte: Nvidia Newsroom, 17 novembre 2026.

Nvidia e i controlli export: una supervisione più ampia

Il comitato dovrà seguire l’evoluzione delle norme e i rischi legati alle vendite internazionali. Per Nvidia, le licenze all’export non riguardano soltanto la possibilità di spedire un acceleratore: possono incidere sulla scelta dei clienti, sulla distribuzione, sui servizi cloud e sulla programmazione della produzione. Nell’ultimo rapporto trimestrale depositato presso la SEC, la società ha descritto i controlli sulle GPU e sui semiconduttori per l’intelligenza artificiale come un fattore che può limitare l’accesso ai mercati e aumentare gli oneri per clienti e partner.

Le regole statunitensi sono inoltre cambiate negli ultimi mesi. Il 13 gennaio 2026 il Bureau of Industry and Security (BIS) ha stabilito che le richieste di licenza per Nvidia H200, AMD MI325X e chip analoghi destinati alla Cina possono essere valutate caso per caso, a condizione che siano rispettati requisiti di sicurezza, verifica indipendente e conformità dell’acquirente. La procedura non equivale a un’autorizzazione generale: ogni domanda resta soggetta a valutazione e condizioni.

Il 16 novembre il BIS ha pubblicato anche una [regola provvisoria sull’accesso remoto ai chip e ai server avanzati. L’obiettivo dichiarato è impedire che le restrizioni vengano aggirate attraverso servizi di calcolo in data center collocati in Paesi terzi.

Il provvedimento allarga così l’attenzione dalla vendita fisica del semiconduttore all’uso della capacità di calcolo offerta via cloud, un passaggio rilevante per produttori, operatori cloud e clienti che addestrano modelli di AI.

Nvidia H200

La sequenza degli eventi dopo l’indagine su Huang

La creazione del comitato segue una rapida successione di decisioni di governance. L’8 novembre il board di Nvidia ha dichiarato di aver avviato un’indagine indipendente dopo notizie secondo cui Jensen Huang sarebbe stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera.

Nella stessa nota il consiglio ha precisato di non avere elementi per ritenere compromessi la sicurezza nazionale o i segreti aziendali.

Il 12 novembre Nvidia ha comunicato le dimissioni di Huang da CEO e consigliere, con effetto immediato, e la nomina di Kress come CEO ad interim.

La società non ha indicato nel comunicato sulle dimissioni un nesso causale con l’indagine. La nuova struttura è quindi un ulteriore intervento del board, ma non chiarisce da sola quali risultati abbia prodotto l’inchiesta né quali misure operative Nvidia adotterà.

Nel comunicato, il presidente del board Harvey Jones ha affermato: “Siamo impegnati a collaborare in modo costruttivo con i partner governativi e industriali per contribuire a definire e sviluppare un quadro solido che impieghi tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare la sicurezza nazionale e sostenere al tempo stesso l’innovazione tecnologica”.

Compliance e rischio commerciale entrano nella governance

Il mandato del comitato affianca la supervisione del consiglio a funzioni che già esistevano in azienda: il National Security Team e il Global Trade Compliance Team. Il doppio flusso di reporting, verso il nuovo organo e verso Kress per l’operatività quotidiana, crea un raccordo formale tra decisioni di governance e gestione interna. La società prevede inoltre che il comitato possa lavorare con consulenti indipendenti, ampliando le competenze disponibili quando cambiano le regole o i rischi geopolitici.

Per Nvidia il tema ha una dimensione economica diretta. Le licenze possono modificare quali prodotti sono vendibili in determinati mercati e con quali condizioni; l’incertezza normativa può spingere alcuni clienti a valutare fornitori alternativi o a progettare infrastrutture meno dipendenti da chip soggetti a restrizioni.

Nel suo rapporto alla SEC, Nvidia elenca anche il rischio che i controlli favoriscano concorrenti non esposti alle stesse limitazioni e aumentino costi e complessità per la catena di fornitura.

La novità annunciata il 17 novembre riguarda dunque il livello di controllo societario: non cambia da sola le regole statunitensi e non rappresenta un’autorizzazione all’export. La sua efficacia dipenderà dalle competenze degli esperti che il board ingaggerà, dalla frequenza delle verifiche e dalla capacità di tradurre le valutazioni in procedure per vendite, cloud e rapporti con i clienti.

Nvidia dovrà rendere visibile nel tempo come il nuovo comitato incide su decisioni e controlli, mentre la disciplina commerciale si estende anche all’accesso remoto ai sistemi di calcolo