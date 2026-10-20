Qualunque impresa europea che ha installato modelli open cinesi come Qwen o DeepSeek sui propri server ora deve fronteggiare un dilemma. Per ora può continuare a usare i modelli già ottenuti, nel rispetto delle licenze. Ma la possibilità di scaricare le prossime versioni e di ricevere nuove tecnologie dalla Cina entra ora nel perimetro della politica industriale di Pechino.
il problema
Modelli AI cinesi, controlli all’export: ecco i rischi per le imprese
La Cina propone nuovi controlli sull’esportazione di 23 tecnologie AI. Per le imprese europee che utilizzano Qwen, DeepSeek e altri modelli a pesi aperti, la novità riguarda soprattutto l’accesso alle future versioni – agevolato se Alibaba e DeepSeek continueranno a pubblicarne i pesi – la scelta del fornitore e la continuità dei progetti
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