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Modelli AI cinesi, controlli all’export: ecco i rischi per le imprese

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La Cina propone nuovi controlli sull’esportazione di 23 tecnologie AI. Per le imprese europee che utilizzano Qwen, DeepSeek e altri modelli a pesi aperti, la novità riguarda soprattutto l’accesso alle future versioni – agevolato se Alibaba e DeepSeek continueranno a pubblicarne i pesi – la scelta del fornitore e la continuità dei progetti

Pubblicato il 20 ott 2026
Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

export modelli AI cinesi
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Qualunque impresa europea che ha installato modelli open cinesi come Qwen o DeepSeek sui propri server ora deve fronteggiare un dilemma. Per ora può continuare a usare i modelli già ottenuti, nel rispetto delle licenze. Ma la possibilità di scaricare le prossime versioni e di ricevere nuove tecnologie dalla Cina entra ora nel perimetro della politica industriale di Pechino.

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