La sfida della manifattura italiana non è più soltanto avviare progetti di intelligenza artificiale, ma portarli oltre la sperimentazione, collegarli ai sistemi industriali e tradurli in risultati replicabili. È il passaggio al centro del capitolo dedicato all’AI nel rapporto 2026 di Deloitte: una tecnologia già impiegata per controllo qualità, manutenzione e gestione dei materiali che ora si prepara a una nuova fase, quella degli agenti capaci di coordinare attività tra applicazioni aziendali diverse.
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Manifattura italiana, l’AI cresce: la sfida è scalarne il valore
Le imprese manifatturiere investono nell’AI per migliorare processi, qualità e continuità produttiva. Ora guardano agli agenti autonomi e a nuovi servizi basati sui dati. L’analisi Deloitte indica opportunità e ostacoli, con evidenze differenziate tra imprese più mature e realtà ancora sperimentali
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