Di smart city si è cominciato a parlare fin dagli anni Novanta, molto prima quindi che l’intelligenza artificiale avesse raggiunto i livelli di un ChatGPT.
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Smart city, algoritmi e innovazioni per le città del futuro
Le città possono diventare sempre più ‘intelligenti’, integrando le potenzialità dell’AI. In Italia, i casi di Torino, Milano, Verona, Bologna illustrati nel libro ‘Il futuro non è un algoritmo‘, pubblicato da Luiss University Press. Che, oltre alle smart city, tratta e analizza molti altri scenari innovativi
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