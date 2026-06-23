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Smart city, algoritmi e innovazioni per le città del futuro

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Le città possono diventare sempre più ‘intelligenti’, integrando le potenzialità dell’AI. In Italia, i casi di Torino, Milano, Verona, Bologna illustrati nel libro ‘Il futuro non è un algoritmo‘, pubblicato da Luiss University Press. Che, oltre alle smart city, tratta e analizza molti altri scenari innovativi

Pubblicato il 23 giu 2026
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Stefano Casini

giornalista

smart city

Di smart city si è cominciato a parlare fin dagli anni Novanta, molto prima quindi che l’intelligenza artificiale avesse raggiunto i livelli di un ChatGPT.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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