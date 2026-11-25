La concorrenza cinese nell’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le imprese comprano e utilizzano i modelli linguistici. Nella settimana iniziata il 16 novembre 2026, DeepSeek, Tencent, Z.ai e Qwen (Alibaba) hanno raccolto insieme il 51,5% delle richieste testuali instradate da OpenRouter, il marketplace che permette di accedere attraverso un’unica interfaccia a modelli di numerosi fornitori.

I primi due produttori statunitensi per quota di richieste sulla piattaforma, OpenAI e Google, valgono insieme il 32,9%.

La fotografia del mercato arriva mentre un’inchiesta di Le Monde del 25 novembre documenta il ricorso a modelli cinesi presso gruppi come Siemens, AstraZeneca, Airbnb, Thomson Reuters, BNP e BPCE.

Il cambiamento non consiste necessariamente nell’abbandono di OpenAI o Anthropic: le imprese possono distribuire i carichi di lavoro tra modelli di costo, prestazioni e caratteristiche differenti. Una possibilità che riduce il potere contrattuale dei fornitori e obbliga a ripensare il costo dell’AI per ciascun processo.

AI cinese nelle imprese: il segnale dei consumi

Le classifiche di OpenRouter mostrano DeepSeek in testa per numero di richieste nella settimana del 16 novembre, con il 25,4%, davanti a OpenAI e Google. Tencent, Z.ai e Qwen contribuiscono al peso dei produttori cinesi. I dati riguardano le richieste transitate sulla piattaforma, non la quota di mercato mondiale, il numero di imprese clienti o i ricavi dei singoli laboratori.

Il numero di richieste, peraltro, non coincide con i token elaborati: un agente che analizza un lungo documento può consumarne molti più di una richiesta di classificazione. Nella sua analisi The Token State of Play del 22 settembre, OpenRouter rilevava che nella settimana conclusa il 20 settembre il 69% dei token era attribuito a laboratori cinesi e il 72% a modelli a pesi aperti, escludendo l’attività dei rivenditori. Nella stessa analisi, la spesa mensile per Moonshot AI, Z.ai e DeepSeek risultava cresciuta di almeno dieci volte tra gennaio e agosto.

Le due serie, richieste di novembre e token di settembre, misurano fenomeni diversi: entrambe documentano però il peso rilevante dei fornitori cinesi su questa piattaforma.

Perché le aziende adottano più modelli AI

Il caso Revolut, raccontato il 5 novembre, è istruttivo: nel suo intervento del 13 ottobre ad AI Engineer NYC, David Abitbol, responsabile delle attività di AI operations di Revolut, ha spiegato che GLM di Z.ai serve circa 2mila ingegneri, con una fattura dichiarata pari a un decimo di quella precedente. L’architettura descritta impiega circa 56 GPU B200 dedicate, e il dato non è un risparmio garantito per altri carichi di lavoro. I servizi di OpenAI e Anthropic restano disponibili per le attività che ne giustificano il costo. La strategia distingue quindi le richieste frequenti da quelle più complesse, evitando di acquistare sempre il modello più costoso.

Un’altra strada è quella seguita da Siemens: il resoconto tecnico del 13 ottobre 2025 descrive una piattaforma aziendale nel data center di Zugo, in Svizzera, dove il team ha sperimentato Qwen e DeepSeek insieme a modelli di altri produttori. Un motore di inferenza, un sistema di instradamento e un gateway comune consentono di servire diverse applicazioni e di sostituire i modelli senza riscrivere tutto il software. La convenienza economica dipende dalla saturazione delle GPU, dai costi di esercizio e dalla capacità di gestire internamente l’infrastruttura.

Prezzi API: il confronto cambia con il carico di lavoro

La pressione sui prezzi investe anche i laboratori americani, che offrono modelli economici accanto ai prodotti di punta. Il listino aggregato di OpenRouter consultato il 25 novembre mostra ad esempio DeepSeek V4.1 Flash a 0,051 dollari per milione di token in ingresso e 0,567 in uscita. GPT-6 Luna costa rispettivamente 0,10 e 0,50 dollari, mentre Claude Opus 5.5 4 e 20 dollari. Sono tariffe esposte dalla piattaforma per il servizio standard, che possono variare secondo il provider e la cache; non sono una graduatoria di prestazioni.

Prezzi API e simulazioni di costo

Modello Tariffe I/O Costo A / B DeepSeek V4.1 Flash 0,051 / 0,567 1,077 / 5,721 GPT-6 Luna 0,10 / 0,50 1,50 / 5,10 Claude Opus 5.5 4,00 / 20,00 60,00 / 204,00

Fonte: elaborazione su prezzi standard OpenRouter, 25 novembre 2026. Tariffe di input/output in dollari per milione di token. A: 10 milioni in input e 1 milione in output; B: 1 milione in input e 10 milioni in output. Costi A/B in dollari. Consumo ipotizzato identico; esclusi cache, sconti, strumenti e revisione.

La simulazione mostra un risultato meno intuitivo della semplice contrapposizione tra Cina e Stati Uniti: con molto testo in ingresso e poco in uscita DeepSeek Flash risulta meno caro di Luna alle tariffe considerate (1,077 contro 1,50 dollari); nel secondo scenario Luna costa meno (5,10 contro 5,721 dollari).

La differenza rispetto a Opus è molto maggiore, ma il confronto tra un modello economico e uno di fascia alta ha senso soltanto verificando che soddisfino lo stesso requisito operativo. Un modello economico che deve ripetere il lavoro o richiedere un intervento umano può diventare più caro di uno avanzato.

Dal modello unico all’instradamento delle richieste

Un’impresa che gestisce assistenza clienti potrebbe affidare la classificazione dei ticket a un modello a basso costo, utilizzare un altro per la ricerca nei documenti e riservare quello più potente alla gestione delle eccezioni. Il routing deve basarsi su test condotti sui dati e sulle attività aziendali, con soglie di qualità misurabili: correttezza, tempi di risposta, costo complessivo, frequenza delle escalation, rispetto delle autorizzazioni.

L’architettura multi-modello non richiede necessariamente server propri. Si può ricorrere ad API gestite da terzi, anche per modelli a pesi aperti, oppure installare i pesi disponibili in un ambiente controllato. Nel primo caso bisogna verificare contratti, retention, subfornitori, localizzazione e condizioni di accesso ai dati; nel secondo, licenze della singola versione, sicurezza della catena software, costi di GPU, energia, monitoraggio e manutenzione. Controllare l’inferenza aiuta a proteggere i dati, ma non garantisce la disponibilità di tutte le future versioni del modello.

Per i grandi laboratori americani la concorrenza non si esaurisce dunque nel prezzo per token. Devono giustificare il differenziale di costo con capacità, affidabilità, servizi di gestione e integrazioni che le imprese siano disposte a pagare. Per chi acquista AI, la possibilità di spostare una richiesta da un fornitore all’altro diventa una leva per negoziare i contratti e contenere la spesa: a condizione di conservare la possibilità tecnica di cambiare modello e di misurare con precisione il costo del risultato utile.