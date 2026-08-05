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Il Cdm approva in via definitiva i decreti italiani di attuazione dell’AI Act

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Le norme regolano riconoscimento biometrico, responsabilità per i sistemi ad alto rischio, autorità di vigilanza, formazione e lavoro. Le decisioni con effetti negativi non potranno dipendere soltanto da un algoritmo. Modificati diversi punti, tra i quali le competenze delle Regioni e i poteri del Garante

Pubblicato il 5 ago 2026
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decreti italiani intelligenza artificiale

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 agosto 2026, in esame definitivo, i due decreti legislativi che adeguano l’ordinamento italiano all’AI Act europeo. I provvedimenti intervengono sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, sulla responsabilità civile e penale, sulle autorità di controllo, sulla formazione e sulle decisioni che riguardano i lavoratori.

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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