Il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 agosto 2026, in esame definitivo, i due decreti legislativi che adeguano l’ordinamento italiano all’AI Act europeo. I provvedimenti intervengono sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, sulla responsabilità civile e penale, sulle autorità di controllo, sulla formazione e sulle decisioni che riguardano i lavoratori.
normative
Il Cdm approva in via definitiva i decreti italiani di attuazione dell’AI Act
Le norme regolano riconoscimento biometrico, responsabilità per i sistemi ad alto rischio, autorità di vigilanza, formazione e lavoro. Le decisioni con effetti negativi non potranno dipendere soltanto da un algoritmo. Modificati diversi punti, tra i quali le competenze delle Regioni e i poteri del Garante
Argomenti
Canali