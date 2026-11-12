Huang si dimette da Nvidia: quali conseguenze per l’azienda e l’AI

Jensen Huang lascia Nvidia con effetto immediato, per il noto scandalo sexy spy story in salsa cinese. Il gruppo ha annunciato il 12 novembre 2026 le dimissioni del cofondatore, presidente e amministratore delegato, anche dal consiglio di amministrazione.

Dimissioni di Huang, fine di un’era per Nvidia

A guidare temporaneamente la società sarà Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, che manterrà anche l’attuale incarico. Il consiglio ha avviato la ricerca di un CEO permanente, valutando candidati interni ed esterni, e ha nominato Harvey C. Jones, già alla guida di Synopsys, primo presidente del board. È quanto emerge dal comunicato ufficiale Nvidia, seguito alla notizia Reuters. La notizia era attesa nella mattina dopo che era emersa l’intenzione del consiglio di estromettere Huang.

La svolta chiude, almeno sul piano della governance, 33 anni di guida pressoché identificata con una persona. Huang aveva fondato Nvidia nel 1993 e l’aveva trasformata da produttore di chip grafici in fornitore della potenza di calcolo necessaria per addestrare e utilizzare i modelli AI. Per clienti e investitori la conseguenza immediata non è l’interruzione dei sistemi esistenti, ma l’incertezza su chi coordinerà prodotti, rapporti commerciali e investimenti in una fase di crescita eccezionale.

Data Center ed Edge Computing nei ricavi trimestrali di Nvidia Data Center Edge Computing Ricavi trimestrali Nvidia nel secondo trimestre fiscale, per mercato, 2025 e 2026 Nel trimestre chiuso a luglio 2025, Data Center 41,1 miliardi e Edge Computing 5,6 miliardi, totale 46,7. Nel trimestre chiuso a luglio 2026, Data Center 89 miliardi ed Edge Computing 7,2 miliardi, totale 96,2. 0 25 50 75 100 2025 41,1 46,7 2026 89,0 96,2 Miliardi di dollari Fonte: Nvidia, Form 10-Q, secondo trimestre fiscale 2027. Trimestri chiusi a luglio 2025 e luglio 2026, dati riclassificati per comparabilità. Miliardi di dollari; valori arrotondati solo nella visualizzazione. La categoria Data Center rappresenta il 92,5% dei ricavi del secondo trimestre 2026.

La portata economica di questa dipendenza emerge dall’ultimo bilancio pubblicato. Nel trimestre concluso il 26 luglio 2026, Nvidia ha registrato 96,2 miliardi di dollari di ricavi, di cui 89 miliardi nei Data Center: il 92,5% del totale. Nello stesso periodo dell’anno precedente i Data Center valevano 41,1 miliardi. I valori sono tratti dal documento trimestrale depositato alla Sec, che presenta le categorie comparabili per i due periodi.

Le prime reazioni

La reazione del mercato è stata violenta. Nvidia aveva già perso più di 1.000 miliardi di dollari di valore di mercato da quando è scoppiato lo scandalo, e le azioni sono crollate ulteriormente nelle contrattazioni after-hour e pre-mercato durante la notte.

Una delle voci più autorevoli di Wall Street nel settore tecnologico, l’analista Dan Ives, ha affermato che senza Huang il valore di Nvidia si ridurrebbe del 25%.

Governance e Cina: che cosa è accertato e che cosa resta da verificare

Le dimissioni seguono l’escalation delle notizie su rapporti personali di Huang. L’8 novembre lo stesso manager ha ammesso pubblicamente un’infedeltà coniugale. Secondo inchieste giornalistiche, una delle persone coinvolte sarebbe stata Alice Huang, già dirigente di Megaspeed, società collegata al mercato dei servizi cloud, che autorità statunitensi sospetterebbero di attività d’intelligence per Pechino. Si tratta di sospetti riportati dalla stampa, non di un accertamento giudiziario; la Cina ha respinto le accuse.

Secondo The Information i rapporti tra Huang e Alice Huang avrebbero favorito un circuito di approvvigionamento di chip Nvidia per almeno 7,5 miliardi di dollari destinato a imprese cinesi.

Il consiglio Nvidia ha aperto un’indagine indipendente per valutare se Huang sia stato oggetto di un’operazione d’intelligence straniera. Nel comunicato dell’8 novembre ha precisato di non avere motivo di ritenere che segreti aziendali o la sicurezza nazionale fossero stati compromessi. Il 10 novembre i consiglieri indipendenti hanno affidato le verifiche a Joon H. Kim e allo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Il New York Times ha inoltre riferito di una relazione con una dirigente Nvidia che riportava a Huang; Reuters non ha potuto verificare autonomamente questo secondo episodio.

Le conseguenze per Nvidia e per l’industria AI

Le conseguenze della caduta di Huang possono estendersi ben oltre la governance. Nvidia rischia nuovi controlli sulle esportazioni di chip avanzati verso la Cina, una revisione dei rapporti con rivenditori e provider cloud e un indebolimento della fiducia degli investitori. Il consiglio di amministrazione ha assicurato che attività operative, impegni verso i clienti e roadmap tecnologica proseguiranno senza interruzioni. Ma resta da verificare se la nuova leadership manterrà anche la strategia commerciale e finanziaria costruita da Huang.

Il rischio per gli investimenti nell’AI

La crisi arriva in un momento di crescente apprensione per il futuro del settore dell’intelligenza artificiale, mentre nuovi rischi finanziari, politici e normativi minacciano uno dei più grandi programmi di espansione infrastrutturale della storia.

Nvidia non è soltanto il principale fornitore di processori per l’AI. È diventata anche un pilastro del mercato, la protagonista del finanziamento delle infrastrutture necessarie a utilizzarli. Nel suo ultimo documento trimestrale depositato alla SEC, la società riferisce di garanzie fino a 105 miliardi di dollari a sostegno di un progetto di data center in Ohio destinati a OpenAI, subordinate a specifiche condizioni. Il massimale non rappresenta una spesa già effettuata, ma rende evidente quanto il gruppo sia coinvolto nella costruzione e nel finanziamento della capacità di calcolo dei propri clienti.

Alcuni l’hanno chiamata la banca dell’AI. Che succede quando una banca perde credibilità?

L’uscita di Huang apre quindi interrogativi anche sulla continuità di questi impegni. Il rischio è che la nuova gestione possa modificare gli investimenti, le garanzie e le partnership con cui Nvidia ha contribuito ad alimentare la domanda futura dei propri prodotti.

Un rallentamento avrebbe conseguenze per i laboratori AI, i provider cloud e gli operatori di data center che hanno costruito i propri piani di crescita sull’accesso a grandi quantità di capacità di calcolo.

Il banco di prova dell’IPO di Anthropic

Il momento è particolarmente delicato per Anthropic, la cui storica IPO si profila come un test della fiducia di Wall Street nel modello economico dell’intelligenza artificiale.

Secondo il prospetto depositato alla SEC il 10 novembre, Nvidia ha previsto di sottoscrivere azioni Anthropic per 10 miliardi di dollari attraverso un collocamento privato contestuale alla quotazione, subordinato al completamento dell’operazione.

L’offerta arriva inoltre con una valutazione indicativa ridimensionata: fino a 1.400 miliardi di dollari, contro i 2.000 miliardi ipotizzati in precedenza da alcuni investitori.

Huang ha passato anni a difendere le prospettive di crescita dell’intelligenza artificiale e gli investimenti necessari per sostenerla. La sua uscita non dimostra che il settore sia in una bolla speculativa, ma priva il mercato di uno dei principali sostenitori della sua espansione proprio mentre gli investitori diventano più selettivi nel valutare costi, ricavi e sostenibilità finanziaria.

Tra l’altro è stato anche uno dei principali scettici sui rischi dell’AI, in questo in piena sintonia con Trump; anche su questo fronte la caduta di Huang avviene in un momento in cui si indebolisce questa visione politica, dopo le mid term di novembre.

Due appuntamenti per misurare gli effetti della crisi

Questo mese sarà importante per capire la portata delle novità. Con due appuntamenti chiave.

Il primo è il 17 novembre 2026, quando Nvidia presenterà i risultati del terzo trimestre fiscale. Nelle indicazioni diffuse ad agosto, la società aveva previsto 108 miliardi di dollari di ricavi, con una fascia di oscillazione del 2%.

Sarà la prima occasione per verificare se la nuova gestione confermerà le prospettive commerciali, gli impegni verso i clienti e le priorità strategiche. Anche le eventuali domande degli analisti sul ruolo di Huang nella definizione della roadmap e delle partnership potrebbero contribuire a chiarire quanto cambierà Nvidia.

Il secondo appuntamento sarà la quotazione di Anthropic, per la quale il roadshow è iniziato il 10 novembre, ma la data definitiva non è ancora stata annunciata. Il prezzo al quale il mercato accoglierà le azioni e l’effettivo completamento degli investimenti annunciati offriranno un’altra indicazione sulla capacità dell’industria AI di continuare a finanziare la propria espansione.

Il futuro dell’AI, la giusta prospettiva

Su tutto, non dobbiamo perdere di vista le giuste prospettive, sull’onda del momento. La crisi reputazionale di Nvidia può rallentare gli investimenti e mettere in discussione alcune delle alleanze finanziarie costruite da Huang. Ma Huang non è Nvidia. L’azienda conserva un patrimonio di tecnologie, competenze e relazioni industriali, mentre la domanda di potenza di calcolo per l’AI continua a crescere: nell’ultimo trimestre i ricavi dei Data Center sono più che raddoppiati rispetto a un anno prima.

La storia offre un precedente significativo: dopo Steve Jobs, Apple ha continuato a prosperare sotto la guida di Tim Cook, moltiplicando per oltre dieci volte la propria capitalizzazione. E Nvidia non è tutto il futuro dell’intelligenza artificiale.

Attorno a questa tecnologia si sta sviluppando un intero sistema di ricerca, infrastrutture, servizi e applicazioni, destinato, con ogni probabilità, a trasformare imprese ed economie.