OpenAI amplia la famiglia GPT-6 con Sol e Luna, due modelli che portano parte delle capacità introdotte con GPT-6 Astra verso fasce di prezzo più basse. I nuovi sistemi sono stati annunciati il 22 settembre 2026 e puntano soprattutto sul rapporto tra capacità, velocità e costo: un elemento che diventa sempre più importante quando i modelli vengono impiegati per agenti software, programmazione e processi aziendali che consumano grandi quantità di token.