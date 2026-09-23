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GPT-6 Sol e Luna: la nuova strategia di OpenAI

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OpenAI amplia la famiglia GPT-6 con due modelli pensati per ridurre i costi senza rinunciare alle prestazioni. I prezzi API scendono del 50% rispetto alle tariffe promozionali di GPT-5.6, mentre i benchmark indicati dall’azienda mostrano progressi su lavoro professionale, coding, uso del computer, factuality e caching e per gli agenti

Pubblicato il 23 set 2026
GPT-6 Sol Luna
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OpenAI amplia la famiglia GPT-6 con Sol e Luna, due modelli che portano parte delle capacità introdotte con GPT-6 Astra verso fasce di prezzo più basse. I nuovi sistemi sono stati annunciati il 22 settembre 2026 e puntano soprattutto sul rapporto tra capacità, velocità e costo: un elemento che diventa sempre più importante quando i modelli vengono impiegati per agenti software, programmazione e processi aziendali che consumano grandi quantità di token.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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