OpenAI amplia la famiglia GPT-6 con Sol e Luna, due modelli che portano parte delle capacità introdotte con GPT-6 Astra verso fasce di prezzo più basse. I nuovi sistemi sono stati annunciati il 22 settembre 2026 e puntano soprattutto sul rapporto tra capacità, velocità e costo: un elemento che diventa sempre più importante quando i modelli vengono impiegati per agenti software, programmazione e processi aziendali che consumano grandi quantità di token.
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GPT-6 Sol e Luna: la nuova strategia di OpenAI
OpenAI amplia la famiglia GPT-6 con due modelli pensati per ridurre i costi senza rinunciare alle prestazioni. I prezzi API scendono del 50% rispetto alle tariffe promozionali di GPT-5.6, mentre i benchmark indicati dall’azienda mostrano progressi su lavoro professionale, coding, uso del computer, factuality e caching e per gli agenti
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