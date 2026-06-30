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GPT-5.6 system card: la sicurezza è sempre più fuori dal modello

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La scheda di sistema di GPT-5.6 presenta i tre modelli – Sol, Terra e Luna – tutti classificati ad alto rischio cyber e biologico, anche i più economici. Cresce la potenza, cresce l’autonomia agentica e con loro le azioni non richieste. Il dato che pesa: leggere la catena di pensiero per sorvegliare gli agenti diventa meno affidabile; serve di più

Pubblicato il 30 giu 2026
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Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

GPT-5.6 system card

Chi legge una system card cercando due risposte, il modello è più bravo e il modello è sicuro, in genere le trova nello stesso posto: dentro i pesi della rete. La card di GPT-5.6, pubblicata da OpenAI il 26 giugno 2026 per l’avvio del preview, risponde di sì a entrambe le domande, ma sposta la seconda risposta altrove. La bravura cresce e si misura con curve di sforzo di ragionamento al posto del solito numero secco. La sicurezza, invece, vive sempre meno nel modello addestrato e sempre più nell’impalcatura di classificatori, monitor e controlli che gli sta attorno in produzione. Per un CTO che deve decidere cosa far girare nei propri sistemi, è uno spostamento che cambia la natura della domanda.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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