Chi legge una system card cercando due risposte, il modello è più bravo e il modello è sicuro, in genere le trova nello stesso posto: dentro i pesi della rete. La card di GPT-5.6, pubblicata da OpenAI il 26 giugno 2026 per l’avvio del preview, risponde di sì a entrambe le domande, ma sposta la seconda risposta altrove. La bravura cresce e si misura con curve di sforzo di ragionamento al posto del solito numero secco. La sicurezza, invece, vive sempre meno nel modello addestrato e sempre più nell’impalcatura di classificatori, monitor e controlli che gli sta attorno in produzione. Per un CTO che deve decidere cosa far girare nei propri sistemi, è uno spostamento che cambia la natura della domanda.