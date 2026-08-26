Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha conosciuto un’accelerazione che l’ha portata a diventare un elemento strutturale di processi, servizi e modelli organizzativi. Questa trasformazione impone alle organizzazioni di superare la logica delle iniziative isolate: senza un coordinamento centrale, infatti, la diffusione dell’AI tende a generare ridondanze e incoerenze, oltre a rischi operativi e normativi difficili da gestire, in un contesto in cui quadri regolatori come l‘EU AI Act impongono obblighi concreti e differenziati per categoria di rischio.

È per questo che si è fatta strada l’esigenza di istituire organismi centrali dedicati alla governance dell’innovazione AI, veri e propri hub capaci di definire policy e orientare lo sviluppo delle soluzioni lungo un percorso coerente, alla luce delle competenze che le aziende hanno a disposizione. La funzione di una cabina di regia è assicurare un approccio armonizzato, che riduca la frammentazione e permetta di valorizzare gli investimenti, mantenendo al tempo stesso un presidio sui rischi tecnologici, legali ed etici.

Una sfida che tali organismi devono affrontare è quella di porsi come abilitatori agili e trasversali rispetto a tutti gli ambiti rilevanti dell’AI – tecnologici, normativi, etici e organizzativi – e non come un ostacolo con processi pesanti e difficili da seguire.

Dal “progetto” alla “piattaforma”: la necessità concreta di centralizzare

Quando l’AI diventa parte integrante del business, aspetti come qualità dei dati, solidità dei modelli, sicurezza, continuità operativa, tracciabilità e misurazione degli impatti diventano di importanza sistemica. Tuttavia, senza un centro di governo, ogni funzione aziendale rischia di implementare strumenti e framework autonomi, generando una dispersione di competenze, inefficienze operative e un aumento della superficie di rischio, soprattutto sui fronti normativi e di sicurezza.

Un organismo centrale per la governance dell’AI (spesso configurato come AI Hub o AI Center of Excellence) risponde proprio a questa esigenza di sistematizzare l’innovazione. La sua funzione principale consiste nel definire e applicare i principi di un Artificial Intelligence Management System (AIMS), ovvero di un quadro che presidi tutte le fasi del ciclo di vita di modelli e soluzioni, dalla progettazione iniziale – anzi ancora prima, dall’individuazione delle esigenze e dei casi d’uso in grado di creare valore – all’effettiva messa in produzione, fino al monitoraggio continuo e al decommissioning.

Si tratta di una struttura che opera come un livello di orchestrazione e di abilitazione e che stabilisce standard architetturali comuni, metodologie di data lifecycle management, processi di validazione, protocolli per la tracciabilità dei modelli e meccanismi per assicurare la robustezza e l’affidabilità dei sistemi, il tutto in allineamento con obiettivi aziendali e linee guida internazionali.

ISO/IEC 42001: uno standard per la maturità operativa

Pubblicata a fine 2023, la ISO/IEC 42001 è il primo standard internazionale certificabile di sistema di gestione per l’AI, che definisce i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare costantemente la governance dell’AI, con lo scopo ultimo di garantire che gli AIMS siano sviluppati e utilizzati in modo responsabile.

L’adozione di questo framework implica la formalizzazione di processi dedicati alla gestione dei rischi specifici dell’intelligenza artificiale (come bias, deriva dei dati e failure modes), oltre alla definizione di procedure documentate per garantire solidità e trasparenza dei modelli stessi.

Per le aziende, conseguire questo tipo di certificazioni non significa solo soddisfare requisiti commerciali di mercato, ma garantisce un utilizzo responsabile e verificabile delle tecnologie, aumentando la fiducia nei confronti dell’offerta da parte di stakeholder interni ed esterni.

È per questo che tali standard ricoprono un ruolo strategico per le organizzazioni strutturate, come nel caso di DXC Technology in Italia, che ha recentemente conseguito la certificazione ISO/IEC 42001, per cui l’Italy AI Hub – costituito oltre un anno prima per supportare l’adozione e governare l’uso dell’AI – ha rappresentato l’elemento abilitante centrale.

Il ruolo degli AI Hub a livello locale

In organizzazioni globali e complesse, disporre di AI Hub radicati nei singoli contesti nazionali presenta un duplice vantaggio: da un lato garantisce la governance strategica dell’intelligenza artificiale in allineamento con le regolamentazioni locali, dall’altro assicura il presidio operativo delle implementazioni.

Sul piano strategico, il ruolo dell’Hub consiste nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle linee guida per la gestione dei dati, la sicurezza applicata ai modelli, l’utilizzo delle API di servizi AI esterni e la trasparenza dei sistemi.

In ambito operativo, l’Hub supervisiona i processi di addestramento e validazione, monitora il comportamento dei prodotti attraverso metriche di performance e drift analysis, coordina le attività di retraining e governa i criteri di versioning e decommissioning.

Inoltre, l’Hub centralizza le competenze tecniche e metodologiche, facilitando la diffusione di framework riutilizzabili e garantendo una coerenza tecnologica che consente di ridurre il time-to-market e di aumentare la qualità delle soluzioni implementate.

Evitare la frammentazione attraverso un modello unificato

La centralizzazione non è finalizzata a limitare l’innovazione, ma a garantirne la scalabilità. Senza un quadro comune, infatti, ogni iniziativa si svilupperebbe secondo logiche e strumenti differenti, con risultati difficili da integrare e da controllare. Un AI Hub permette invece di allineare strategie, processi, metriche e infrastrutture, assicurando che la progettazione sia nativamente orientata a produzione, sicurezza e compliance.

Questo approccio riduce l’eterogeneità tecnologica, rende più lineare il monitoraggio delle performance e facilita la gestione dei rischi, soprattutto in scenari in cui l’intelligenza artificiale interagisce con sistemi legacy o processi regolamentati. Inoltre, consente di valorizzare le competenze interne e di rendere l’innovazione replicabile attraverso pattern architetturali e metodologici condivisi.

L’innovazione come processo sistemico

L’intelligenza artificiale, nella sua fase attuale, richiede un modello di governance che vada oltre il singolo progetto e che trasformi l’innovazione in un processo sistemico. Gli organismi centrali come gli AI Hub e l’adozione di standard come l’ISO/IEC 42001 rappresentano strumenti che contribuiscono a creare un ecosistema strutturato, affidabile e sostenibile per la gestione dell’AI.

In questo modo le organizzazioni possono evitare la frammentazione, garantire una maggiore qualità delle soluzioni sviluppate e assicurare che ogni iniziativa sia coerente, controllabile e pienamente allineata agli obiettivi di lungo periodo. L’innovazione non è più un insieme di sperimentazioni isolate, ma una capability orchestrata, in grado di generare valore misurabile e durevole per il business e per i cittadini.