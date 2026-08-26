Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

analisi

Governance AI in azienda: il ruolo strategico degli AI Hub

Home Intelligenza Artificiale
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

La diffusione dell’intelligenza artificiale impone alle aziende una governance centrale: gli AI Hub coordinano dati, modelli, sicurezza e compliance, riducono frammentazione e rischi e rendono l’innovazione scalabile. La certificazione ISO/IEC 42001 rafforza processi, controllo e fiducia nelle soluzioni adottate dalle imprese

Pubblicato il 26 ago 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Valerio Morfino

industry managing partner Italy AI Hub lead DXC Technology

AI Hub governance intelligenza artificiale
Operazioni AI enterprise
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha conosciuto un’accelerazione che l’ha portata a diventare un elemento strutturale di processi, servizi e modelli organizzativi. Questa trasformazione impone alle organizzazioni di superare la logica delle iniziative isolate: senza un coordinamento centrale, infatti, la diffusione dell’AI tende a generare ridondanze e incoerenze, oltre a rischi operativi e normativi difficili da gestire, in un contesto in cui quadri regolatori come l‘EU AI Act impongono obblighi concreti e differenziati per categoria di rischio.

È per questo che si è fatta strada l’esigenza di istituire organismi centrali dedicati alla governance dell’innovazione AI, veri e propri hub capaci di definire policy e orientare lo sviluppo delle soluzioni lungo un percorso coerente, alla luce delle competenze che le aziende hanno a disposizione. La funzione di una cabina di regia è assicurare un approccio armonizzato, che riduca la frammentazione e permetta di valorizzare gli investimenti, mantenendo al tempo stesso un presidio sui rischi tecnologici, legali ed etici.

Una sfida che tali organismi devono affrontare è quella di porsi come abilitatori agili e trasversali rispetto a tutti gli ambiti rilevanti dell’AI – tecnologici, normativi, etici e organizzativi – e non come un ostacolo con processi pesanti e difficili da seguire.

Dal “progetto” alla “piattaforma”: la necessità concreta di centralizzare

Quando l’AI diventa parte integrante del business, aspetti come qualità dei dati, solidità dei modelli, sicurezza, continuità operativa, tracciabilità e misurazione degli impatti diventano di importanza sistemica. Tuttavia, senza un centro di governo, ogni funzione aziendale rischia di implementare strumenti e framework autonomi, generando una dispersione di competenze, inefficienze operative e un aumento della superficie di rischio, soprattutto sui fronti normativi e di sicurezza.

Un organismo centrale per la governance dell’AI (spesso configurato come AI Hub o AI Center of Excellence) risponde proprio a questa esigenza di sistematizzare l’innovazione. La sua funzione principale consiste nel definire e applicare i principi di un Artificial Intelligence Management System (AIMS), ovvero di un quadro che presidi tutte le fasi del ciclo di vita di modelli e soluzioni, dalla progettazione iniziale – anzi ancora prima, dall’individuazione delle esigenze e dei casi d’uso in grado di creare valore – all’effettiva messa in produzione, fino al monitoraggio continuo e al decommissioning.

Si tratta di una struttura che opera come un livello di orchestrazione e di abilitazione e che stabilisce standard architetturali comuni, metodologie di data lifecycle management, processi di validazione, protocolli per la tracciabilità dei modelli e meccanismi per assicurare la robustezza e l’affidabilità dei sistemi, il tutto in allineamento con obiettivi aziendali e linee guida internazionali.

ISO/IEC 42001: uno standard per la maturità operativa

Pubblicata a fine 2023, la ISO/IEC 42001 è il primo standard internazionale certificabile di sistema di gestione per l’AI, che definisce i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare costantemente la governance dell’AI, con lo scopo ultimo di garantire che gli AIMS siano sviluppati e utilizzati in modo responsabile.

L’adozione di questo framework implica la formalizzazione di processi dedicati alla gestione dei rischi specifici dell’intelligenza artificiale (come bias, deriva dei dati e failure modes), oltre alla definizione di procedure documentate per garantire solidità e trasparenza dei modelli stessi.

Per le aziende, conseguire questo tipo di certificazioni non significa solo soddisfare requisiti commerciali di mercato, ma garantisce un utilizzo responsabile e verificabile delle tecnologie, aumentando la fiducia nei confronti dell’offerta da parte di stakeholder interni ed esterni.

È per questo che tali standard ricoprono un ruolo strategico per le organizzazioni strutturate, come nel caso di DXC Technology in Italia, che ha recentemente conseguito la certificazione ISO/IEC 42001, per cui l’Italy AI Hub – costituito oltre un anno prima per supportare l’adozione e governare l’uso dell’AI – ha rappresentato l’elemento abilitante centrale.

Il ruolo degli AI Hub a livello locale

In organizzazioni globali e complesse, disporre di AI Hub radicati nei singoli contesti nazionali presenta un duplice vantaggio: da un lato garantisce la governance strategica dell’intelligenza artificiale in allineamento con le regolamentazioni locali, dall’altro assicura il presidio operativo delle implementazioni.

Sul piano strategico, il ruolo dell’Hub consiste nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle linee guida per la gestione dei dati, la sicurezza applicata ai modelli, l’utilizzo delle API di servizi AI esterni e la trasparenza dei sistemi.

In ambito operativo, l’Hub supervisiona i processi di addestramento e validazione, monitora il comportamento dei prodotti attraverso metriche di performance e drift analysis, coordina le attività di retraining e governa i criteri di versioning e decommissioning.

Inoltre, l’Hub centralizza le competenze tecniche e metodologiche, facilitando la diffusione di framework riutilizzabili e garantendo una coerenza tecnologica che consente di ridurre il time-to-market e di aumentare la qualità delle soluzioni implementate.

Evitare la frammentazione attraverso un modello unificato

La centralizzazione non è finalizzata a limitare l’innovazione, ma a garantirne la scalabilità. Senza un quadro comune, infatti, ogni iniziativa si svilupperebbe secondo logiche e strumenti differenti, con risultati difficili da integrare e da controllare. Un AI Hub permette invece di allineare strategie, processi, metriche e infrastrutture, assicurando che la progettazione sia nativamente orientata a produzione, sicurezza e compliance.
Questo approccio riduce l’eterogeneità tecnologica, rende più lineare il monitoraggio delle performance e facilita la gestione dei rischi, soprattutto in scenari in cui l’intelligenza artificiale interagisce con sistemi legacy o processi regolamentati. Inoltre, consente di valorizzare le competenze interne e di rendere l’innovazione replicabile attraverso pattern architetturali e metodologici condivisi.

L’innovazione come processo sistemico

L’intelligenza artificiale, nella sua fase attuale, richiede un modello di governance che vada oltre il singolo progetto e che trasformi l’innovazione in un processo sistemico. Gli organismi centrali come gli AI Hub e l’adozione di standard come l’ISO/IEC 42001 rappresentano strumenti che contribuiscono a creare un ecosistema strutturato, affidabile e sostenibile per la gestione dell’AI.

In questo modo le organizzazioni possono evitare la frammentazione, garantire una maggiore qualità delle soluzioni sviluppate e assicurare che ogni iniziativa sia coerente, controllabile e pienamente allineata agli obiettivi di lungo periodo. L’innovazione non è più un insieme di sperimentazioni isolate, ma una capability orchestrata, in grado di generare valore misurabile e durevole per il business e per i cittadini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Valerio Morfino
industry managing partner Italy AI Hub lead DXC Technology

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Group,Of,Colleagues,,Business,People,Looking,At,Laptop,,Working,On

  • applicazioni

    AI in azienda: adozione e governance, due fattori di successo

    14 Nov 2025

    di Monica Magnoni

    Condividi
  • data governance AI

  • approfondimento

    Data governance: ottimizzare qualità e accuratezza dei dati per le strategie di AI

    21 Lug 2026

    di Giovanni Masi

    Condividi
  • AI governance: cinque casi concreti di applicazione nelle imprese

  • approfondimento

    AI governance: cinque casi concreti di applicazione nelle imprese

    09 Ott 2025

    di Roberto Cosentino

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x