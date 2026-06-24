Per molte aziende europee, la gestione delle note spesa sta smettendo di essere un semplice processo amministrativo per trasformarsi in una questione di governance tecnologica. La crescita dei volumi documentali, la diffusione del lavoro ibrido e la digitalizzazione dei processi stanno infatti contribuendo a rendere le note spesa uno dei punti più esposti delle organizzazioni moderne. Alla luce di questi sviluppi, continuare ad affidarsi esclusivamente a verifiche manuali rischia di diventare non solo inefficiente, ma insufficiente.
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Frodi e compliance: come l’AI sta trasformando il controllo delle note spesa
La gestione delle note spesa entra in una nuova fase. I controlli manuali non bastano più a contrastare anomalie e frodi sempre più sofisticate. Grazie all’intelligenza artificiale, le organizzazioni possono automatizzare verifiche, individuare comportamenti sospetti e rafforzare la conformità normativa
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