Ford ha dovuto fare marcia indietro su un punto che molte imprese stanno ancora vendendo come automatico: l’intelligenza artificiale può accelerare processi, ridurre tempi e individuare anomalie, ma non sostituisce da sola l’esperienza accumulata da chi progetta, verifica e corregge un’auto da decenni. Il gruppo di Dearborn ha spiegato di aver richiamato negli ultimi anni circa 300 ingegneri veterani per rafforzare i controlli qualità, dopo che gli strumenti automatizzati introdotti in produzione e nello sviluppo dei veicoli non avevano raggiunto il livello atteso.

La notizia ha un peso che va oltre il caso Ford. Arriva mentre l’industria automobilistica, sotto pressione per margini, costi di garanzia, richiami e transizione al software, sta investendo sull’AI come leva per aumentare produttività e ridurre difetti. Ford stessa, nella trimestrale del 23 ottobre 2025, aveva detto agli investitori che stava distribuendo l’AI “in tutto il sistema industriale”, citando tra gli esempi 900 telecamere intelligenti nelle fabbriche per intercettare problemi di qualità all’origine e limitare le interruzioni della supply chain.

Il limite emerso nei controlli qualità

Il punto di svolta è nelle parole di Charles Poon, vicepresidente per il vehicle hardware engineering. Parlando con i giornalisti il 25 giugno 2026, Poon ha riconosciuto che l’azienda ha sopravvalutato la capacità dei sistemi di AI di tradurre requisiti di progetto e dati tecnici in un prodotto finale di qualità elevata. L’errore, in sostanza, non è stato usare l’AI, ma pensare che bastasse introdurla nei processi per ottenere automaticamente risultati migliori.

Secondo Poon, gli strumenti automatici non hanno alle spalle un patrimonio di addestramento sufficiente. Una parte del know-how più prezioso era uscita dall’azienda insieme ai tecnici più esperti, prima che quell’esperienza potesse essere trasferita nei sistemi e nei flussi di validazione. Ford si è così ritrovata con modelli e procedure privi di quella memoria industriale che spesso permette di vedere in anticipo un difetto, un punto debole di assemblaggio o una criticità che sfugge ai controlli standard.

La risposta è stata concreta. Gli ingegneri richiamati, spiega Ford, operano come revisori interni e partecipano a verifiche settimanali obbligatorie dei progetti per individuare potenziali punti di guasto prima che i disegni arrivino alla linea di produzione. La società parla di una “significativa rigenerazione del talento”, con la sostituzione di circa due terzi dei leader senior del sistema industriale tra ingegneria, manifattura e supply chain.

Perché Ford non può permettersi errori

La correzione di rotta si capisce meglio guardando al contesto. Negli ultimi anni Ford ha pagato caro i problemi di qualità. Reuters aveva già riferito nel dicembre 2024 che il gruppo stava cambiando la guida della qualità per ridurre i costi di garanzia e invertire un record di richiami che pesava sui conti e sulla reputazione del marchio. Jim Farley, amministratore delegato dal 2020, aveva indicato proprio la qualità come una priorità strategica.

Per un costruttore come Ford il tema non è solo industriale, ma finanziario. Ogni difetto che arriva al cliente può trasformarsi in richiamo, spesa di garanzia, fermo in officina, perdita di valore del marchio e peggior posizionamento commerciale. In un settore in cui il veicolo è sempre più software-defined, un problema può nascere da una componente meccanica, da un fornitore, da un aggiornamento digitale o dall’interazione tra più sistemi. Per questo i dirigenti di Ford stanno descrivendo il nuovo approccio come un passaggio dal “find and fix”, cioè trovare e correggere i guasti dopo che emergono, a una logica di prevenzione.

I numeri del recupero

La parte più interessante è che Ford ha ammesso i limiti dell’AI proprio mentre celebrava un risultato industriale importante. Il 25 giugno 2026 J.D. Power ha pubblicato la nuova edizione dello U.S. Initial Quality Study, basato sulle risposte di 78.514 acquirenti e utilizzatori di veicoli model year 2026 rilevate nei primi 90 giorni, integrate da dati di riparazione raccolti presso le reti ufficiali. Ford è risultata il primo marchio di massa negli Stati Uniti con 152 problemi ogni 100 veicoli, davanti a Nissan e Buick.

Nel proprio comunicato, Ford ha sottolineato di aver migliorato il risultato di 41 problemi ogni 100 veicoli rispetto all’anno precedente, il progresso più ampio tra i marchi generalisti. Non è un dettaglio marginale: il gruppo era sedicesimo nel 2023 ed è tornato in testa tra i brand mainstream per la prima volta dal 2010. I modelli F-150, Mustang e Super Duty hanno guidato i rispettivi segmenti per il secondo anno di fila.

Questo recupero, però, non viene attribuito da Ford all’AI in modo esclusivo. Al contrario, l’azienda sostiene che il salto sia il prodotto di una riorganizzazione più ampia: 300 ingegneri veterani riportati nel ciclo di revisione, fornitori coinvolti prima nello sviluppo, riduzione del 30% dei problemi di lancio anno su anno, maggiore presenza dei dirigenti in fabbrica, sistemi di visione artificiale a supporto degli operatori e un forte potenziamento dei test software.

L’AI resta, ma cambia ruolo

Ford non sta smontando la strategia sull’intelligenza artificiale. Sta ridefinendo il suo perimetro. Kumar Galhotra, chief operating officer, aveva detto agli investitori che l’AI è ormai distribuita in tutto il sistema industriale. Le 900 telecamere intelligenti nelle fabbriche servono a intercettare anomalie in tempo reale. Nei team software, inoltre, l’azienda ha introdotto centinaia di migliaia di scenari di test automatizzati per stressare il codice prima che arrivi sul veicolo.

Anche qui il messaggio è: l’automazione è utile se lavora dentro un impianto di regole, dati e responsabilità umane. The Verge scrive che Ford ha creato un team dedicato alla quality assurance del software e ha superato quota 100 mila test assistiti dall’AI per validare i sistemi in condizioni estreme e casi limite. Il costruttore prova quindi a usare l’AI come moltiplicatore della capacità di verifica, non come sostituto del giudizio tecnico.

Questa distinzione conta. In fabbrica l’AI può vedere più immagini di un ispettore e segnalare più rapidamente un’anomalia. Ma non sempre sa pesare il contesto, distinguere un falso positivo da un difetto serio, collegare un microsegnale a una causa a monte o intuire che una scelta progettuale porterà problemi dopo mesi. È in quella zona che torna decisiva l’esperienza dei tecnici senior.

Il contrasto con le parole di Farley

Il caso produce anche un cortocircuito politico e culturale. Nel giugno 2025 Jim Farley, parlando all’Aspen Ideas Festival con Walter Isaacson, aveva detto che l’AI avrebbe lasciato indietro molti colletti bianchi e che avrebbe potuto sostituire “letteralmente metà” dei white collar negli Stati Uniti. La frase aveva avuto grande eco a Wall Street e nel dibattito sul lavoro.

A distanza di un anno, Ford manda però un segnale più complesso. Da un lato conferma che l’automazione resta centrale per contenere costi, velocizzare i processi e gestire la crescente complessità dell’auto connessa. Dall’altro mostra che la conoscenza specialistica non si rimpiazza con la sola potenza di calcolo. Per alcune attività, anzi, il valore del lavoro umano cresce quando i prodotti diventano più sofisticati e il margine di errore si restringe.

La promessa di ridurre il costo del lavoro attraverso l’AI si scontra con il costo, spesso sottovalutato, della perdita di competenze. Se un’azienda taglia troppo in fretta il capitale umano più esperto, poi rischia di pagare due volte: prima in qualità, poi nel riacquisto di competenze che aveva lasciato uscire.

Le altre notizie che contano attorno al caso

Le novità diffuse da Ford nelle ultime settimane vanno tutte nella stessa direzione. Il gruppo dice di avere rafforzato l’integrazione tra engineering, manufacturing, quality e supply chain in un unico “industrial system”, assetto creato nel 2023 per eliminare i silos che rallentavano la correzione dei problemi. Il fornitore viene coinvolto prima e la validazione dei componenti avviene più a monte, con l’obiettivo di evitare che un errore entri in produzione.

Un altro filone riguarda il software. Il J.D. Power 2026 segnala che, nel settore, l’infotainment e i touchscreen restano tra le principali fonti di problemi e di distrazione alla guida. Ford sostiene di aver migliorato proprio quel capitolo, con risultati superiori di 11 punti alla media dell’industria. È un aspetto rilevante perché l’elettronica di bordo è uno dei terreni in cui la qualità percepita dal cliente si forma più rapidamente.

Il quadro, comunque, non autorizza trionfalismi. I richiami accumulati negli ultimi anni restano un macigno e la qualità “iniziale”, misurata nei primi 90 giorni, non coincide sempre con l’affidabilità di lungo periodo. Ford ha recuperato terreno, ma il test vero sarà trasformare il miglioramento in un risultato stabile, riducendo costi di garanzia e campagne di richiamo anche sui modelli già in circolazione.

La lezione per l’industria

La vicenda Ford interessa tutto il manifatturiero avanzato. L’AI funziona bene quando il processo è ben descritto, i dati sono affidabili, i feedback sono continui e qualcuno sa riconoscere gli errori del sistema. Quando invece il know-how è tacito, disperso o non codificato, la macchina tende a replicare i limiti del set di addestramento. In un settore safety-critical come l’auto, questo confine diventa decisivo.

Ford non sta dicendo che l’AI non serve. Sta dicendo qualcosa di più utile per il mercato: l’AI non basta. Serve per vedere di più, testare di più, segnalare prima. Ma per decidere bene, specie quando un difetto può costare milioni di dollari e compromettere la fiducia del cliente, servono ancora ingegneri che conoscano il prodotto, la filiera e gli errori già visti nei cicli precedenti. L’automobile, almeno per ora, resta un mestiere in cui l’esperienza non si scarica con un aggiornamento.