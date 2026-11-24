La prevenzione della perdita di dati (DLP, Data Loss Prevention) è ormai diffusa, ma la sua adozione non basta a impedire che le informazioni sensibili escano dall’organizzazione. L’AI Gen, l’archiviazione cloud e i dispositivi non gestiti evidenziano le lacune di copertura. Falsi positivi e pressioni del business rendono ancora più difficile applicare controlli efficaci.

Il report DLP in the AI Era della Cloud Security Alliance (CSA), commissionato da Jazz, azienda specializzata in DLP basata sull’intelligenza artificiale, analizza il fenomeno attraverso un sondaggio su 433 professionisti IT e della sicurezza.

Lo studio, accanto all’efficacia dei programmi DLP, esamina il rapporto con la classificazione dei dati e la gestione della postura di sicurezza dei dati (DSPM – Data Security Posture Management). I risultati mostrano anzitutto la distanza tra adozione e prevenzione.

Report CSA: DLP diffusa, prevenzione ancora limitata

L’82% degli intervistati dispone di un programma DLP attivo o in fase di implementazione. Tuttavia, negli ultimi 24 mesi, il 73% ha subito almeno un incidente confermato di perdita di dati: il 39% più di uno e il 34% uno solo.

Organizzazioni con almeno un incidente di perdita di dati confermato negli ultimi 24 mesi.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

La DLP dovrebbe fermare i dati sensibili prima che escano dall’organizzazione. Dallo studio si evince che, per l’incidente più significativo, questo è avvenuto solo nel 16% dei casi. Nel 36% la DLP ha rilevato la perdita dopo l’uscita dei dati; nel 29% la prima segnalazione è arrivata da un altro strumento di sicurezza, come EDR, SIEM o CASB.

Negli altri casi riportati, l’incidente è emerso attraverso un dipendente (7%), una terza parte (6%) o un audit (5%).

Come è stato rilevato per la prima volta l’incidente più significativo.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

Il rilevamento a posteriori resta utile, ma non equivale alla prevenzione. Nella pratica, osserva lo studio, la DLP viene impiegata più per individuare e ricostruire gli incidenti — detection e forensics — che per impedirli.

GenAI e shadow AI: il divario di visibilità sui dati sensibili

È importante evidenziare a che, alla distanza tra rilevamento e prevenzione, si aggiunge la difficoltà di seguire i nuovi canali di uscita dei dati. L’AI Gen desta maggiore preoccupazione: il 48% degli intervistati la include tra i primi tre rischi di esfiltrazione. Seguono i caricamenti su cloud storage (41%), la posta aziendale in uscita (28%), i dispositivi personali o non gestiti (26%) e l’attività dei file sugli endpoint (24%). I supporti rimovibili sono ultimi, con il 10%.

I canali di esfiltrazione dati considerati a più alto rischio.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

Inoltre, alla consapevolezza del rischio non corrisponde una capacità di misurazione altrettanto solida. Solo il 29% produce regolarmente un report sui dati sensibili inviati agli strumenti di AI Gen nei 30 giorni precedenti. Il 51% ci riesce con un notevole sforzo manuale, il 14% non ha alcuna visibilità e il 5% ha bloccato tecnicamente l’AI Gen.

L’autovalutazione è più ottimista: la visibilità sul canale AI Gen riceve un punteggio medio di 3,5 su 5 e poco più della metà dei rispondenti si assegna 4 o 5. È il “divario tra percezione e capacità” individuato dallo studio CSA.

Anche i controlli sono frammentati. Il 21% si affida alla sola policy di uso accettabile e il 5% non adotta alcun controllo. Tra le misure tecniche non emerge una soluzione dominante: il 23% blocca i domini AI Gen a livello di rete, il 22% ispeziona i contenuti nel browser e il 19% combina più controlli. Le piattaforme di Ai Gen aziendali con DLP integrata sono l’opzione meno diffusa (10%).

Approcci di controllo adottati per gli strumenti IAGen.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

Inoltre, la diffusione della shadow AI amplia il problema. Secondo la telemetria di Jazz citata nello studio, nei suoi ambienti clienti un’organizzazione utilizza in media 169,5 strumenti di IA distinti, di cui solo 9,8 autorizzati. La quota media di shadow AI è del 94,2%; anche nell’organizzazione più controllata, il 73,7% degli strumenti non rientra nell’inventario approvato. Questi dati descrivono gli ambienti osservati da Jazz, non l’intero campione del sondaggio CSA.

Altre ricerche offrono un contesto coerente, pur basandosi su campioni e metodologie differenti e, in alcuni casi, su studi realizzati da fornitori di sicurezza. Nel rapporto From Concern to Control: The Shadow AI Blind Spot (agosto 2026), Neon Cyber – fornitore di soluzioni di sicurezza per il browser – rileva che il 92,9% dei 169 responsabili IT e sicurezza statunitensi intervistati ammette almeno un punto cieco nella visibilità sull’uso dell’IA.

Una survey di PagerDuty, condotta da Wakefield Research su 1.250 professionisti d’ufficio di grandi aziende in quattro Paesi, affronta invece il rispetto delle policy: il 66% di chi usa l’IA per lavoro dichiara di aver utilizzato strumenti che riteneva non consentiti. Il ricorso ad account personali e piani gratuiti rende più difficile intercettare questi flussi attraverso la sola identità aziendale e gli endpoint gestiti.

Controlli DLP: le priorità non seguono il rischio percepito

Le lacune di visibilità si accompagnano a un disallineamento tra rischio percepito e applicazione delle policy, o enforcement. Solo il 22% delle organizzazioni applica un blocco rigoroso agli strumenti IAGen e il 19% ai caricamenti su cloud storage. L’attività dei file sugli endpoint, tra i primi cinque rischi, registra il tasso più basso di blocco rigoroso (17%) e quello più alto di solo monitoraggio (41%).

I supporti rimovibili mostrano la situazione opposta: ultimi per rischio percepito (10%), sono il canale con la maggiore diffusione del blocco rigoroso (31%). La IAGen presenta, inoltre, la quota più alta di mancata copertura (15%), nonostante sia il rischio più citato.

Applicazione dei controlli DLP sui diversi canali di esfiltrazione.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

La spiegazione è più storica che strategica. Il blocco delle unità USB è una misura consolidata, semplice da applicare e con un impatto limitato sui flussi di lavoro. Secondo lo studio, le organizzazioni tendono così a privilegiare i controlli che gli strumenti hanno tradizionalmente supportato, anziché i canali oggi considerati più rischiosi.

È importante evidenziare che, oltre alla scelta dei canali da proteggere, conta la sequenza degli interventi. Solo il 23% ha completato la classificazione dei dati prima di implementare la DLP. Il 40% ha avviato prima la DLP, il 30% procede in parallelo e il 6% non dispone di una classificazione formale. Il modello “prima classificare, poi proteggere” resta dunque minoritario.

Falsi positivi DLP e affaticamento da allarmi: il costo operativo

Lo studio di CSA rivela che, alle difficoltà di copertura, si affianca il peso operativo della DLP, legato soprattutto al volume degli avvisi e alla loro scarsa precisione. Il 42% dei rispondenti indica una durata media delle indagini di 30–60 minuti; mentre il 54% dei team segnala tassi di falsi positivi superiori al 50%; il 19% oltre il 75%. Il 55% degli intervistati dedica almeno un quarto del tempo destinato alla DLP al triage dei falsi positivi. Inoltre, per le indagini su incidenti confermati, la quota di rispondenti che dedica almeno un quarto del tempo è pari al 45%.

Per l’IA generativa, questi risultati pongono una questione specifica: come distinguere l’invio di informazioni riservate a un chatbot dall’uso legittimo di strumenti approvati? La precisione dei controlli diventa quindi centrale anche su questo canale: occorre proteggere i dati senza trattare ogni interazione con l’IA come un incidente. Le percentuali sul carico operativo descrivono tuttavia i programmi DLP nel loro complesso, non i soli flussi verso l’IA generativa.

Falsi positivi e carico operativo dei programmi DLP.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

Le conseguenze ricadono anche sulle persone. Il 90% segnala almeno un impatto misurabile negli ultimi 12 mesi: il 50% cita un calo del morale e del coinvolgimento; il 39% burnout documentato e difficoltà a trattenere analisti esperti; il 28% difficoltà a reclutarne di nuovi; il 21% dimissioni volontarie direttamente attribuite al carico DLP.

La telemetria di Jazz, citata nello studio, offre un ulteriore riscontro: su 2,63 milioni di incidenti di movimento dei dati investigati in 30 giorni, il 98,1% è risultato riconducibile ad attività aziendale lecita. Per lo studio, il collo di bottiglia non è soltanto il tempo disponibile, ma l’attenzione che gli analisti riescono a dedicare agli eventi rilevanti. Aumentare il personale, senza ridurre il rumore, non risolve la causa del problema.

Attività lecite e rumore operativo nella telemetria di Jazz.

Fonte: CSA “DLP in the AI Era”, 2026.

DLP e business: quando le pressioni indeboliscono le policy

Il carico degli allarmi non è l’unica pressione sui programmi DLP: anche le esigenze del business influenzano l’applicazione dei controlli. Il 71% degli intervistati ha ricevuto, negli ultimi due anni, obiezioni da stakeholder aziendali o dipendenti sull’applicazione della DLP. Tra questi team, il 66% ha attenuato i controlli per specifici gruppi o casi d’uso, l’8% li ha ridotti in tutta l’organizzazione e il 3% ha ridimensionato o sospeso il programma. Solo il 23% ha mantenuto invariata l’applicazione delle policy. Sul totale degli intervistati, in qualche forma, il 54% riferisce un allentamento.

Non tutte le deroghe indicano un fallimento di governance: un’eccezione mirata può essere una scelta legittima, basata sul rischio e prevista dal programma. Più critici risultano l’allentamento generalizzato e il ridimensionamento o la sospensione della DLP. Controlli che interrompono attività lecite e sommergono gli analisti di avvisi inutili perdono credibilità, favorendo il passaggio dalla prevenzione al solo monitoraggio.

Nell’uso dell’AI generativa, questa tensione si traduce nella scelta tra bloccare i servizi non autorizzati e consentire attività utili con strumenti approvati. Il punto non è allentare indistintamente la protezione, ma definire quali dati possono essere utilizzati, in quali ambienti e con quali eccezioni. I dati CSA sulle pressioni del business riguardano la DLP nel suo complesso; le ricerche sull’uso dell’AI aiutano a leggere questa tensione nel contesto dei nuovi strumenti.

La tensione tra produttività e sicurezza coinvolge anche i vertici. Una ricerca di BlackFog – su 2.000 dipendenti di aziende con più di 500 addetti negli Stati Uniti e nel Regno Unito (gennaio 2026) – indica che l’86% usa strumenti di AI per lavoro almeno ogni settimana. La propensione a privilegiare la velocità è più alta nei ruoli senior: 69% tra i C-level e 66% tra direttori e SVP, contro il 37–38% tra impiegati amministrativi e dirigenti junior.

Nel report CSA, i principali ostacoli a un blocco più deciso sono il timore di interrompere i flussi di lavoro (46%) e la scarsa fiducia nell’accuratezza della DLP (39%).

I limiti della DLP tradizionale nell’era dell’AI

Queste difficoltà operative e organizzative si inseriscono in un problema più ampio. L’AI non lo ha creato, ma ha moltiplicato i canali e i volumi di dati da proteggere. Le soluzioni DLP tradizionali, progettate per file, allegati e-mail e traffico di rete in uscita, faticano a seguire nuove modalità d’uso: uno sviluppatore che incolla una traccia dello stack in un chatbot, un’estensione del browser che invia il contenuto di una pagina a un modello di terze parti o un agente di AI che accede via API a un archivio documentale.

Il report The State of Human Risk 2026 di Mimecast – basato su un sondaggio di 2.500 decisori IT e della sicurezza in nove Paesi – completa il quadro. L’80% si dichiara preoccupato per la fuga di dati sensibili attraverso la IAGen; il 60% non si ritiene pienamente preparato, con strategie specifiche, alle minacce guidate dall’IA.

Come rafforzare la DLP: accessi, cifratura e controlli sull’AI

Per affrontare questi limiti, la risposta non consiste nell’affidarsi a un unico prodotto, ma nell’affiancare alla DLP controlli più vicini ai dati. Si stratta di limitare l’accesso di persone e sistemi di AI agli ambienti necessari e configurare con attenzione le autorizzazioni sulle piattaforme di origine, come SharePoint.

A queste misure si aggiungono la cifratura, i controlli sull’uso dell’AI e il monitoraggio di browser ed endpoint, per individuare i flussi di dati sensibili diretti verso sistemi di AI.

Strategia DLP per i CIO: misurare i risultati, non l’adozione

Dalla scelta dei controlli si passa alla verifica dei risultati. Il report CSA non invita ad abbandonare la DLP, ma a misurarne l’efficacia. Il confronto tra CIO e team di sicurezza può partire da questa checklist:

Verificare quanti incidenti sono stati bloccati prima della perdita dei dati nell’ultimo anno, anziché rilevati a posteriori.

Verificare la disponibilità di un inventario aggiornato degli strumenti di AI in uso, autorizzati e non approvati.

Identificare i canali bloccati e quelli sottoposti al solo monitoraggio – Richiedere un elenco che includa strumenti AI Gen e archiviazione cloud.

Richiedere un elenco che includa strumenti AI Gen e archiviazione cloud. Verificare la disponibilità di un report sui dati sensibili inviati alla Gen AI negli ultimi 30 giorni – Se non è disponibile, individuare la lacuna di visibilità da colmare.

Se non è disponibile, individuare la lacuna di visibilità da colmare. Identificare il responsabile di ogni eccezione, chi l’ha approvata e quando scade.

Verificare quanti avvisi sono falsi positivi e quanto tempo degli analisti assorbono.

DLP e AI Gen in Italia: il punto fi vista dell’operatore di settore

Secondo Valerio Pastore – founder & CTO Cyber Grant Inc., società specializzata in soluzioni di cybersecurity – il problema è soprattutto nel momento in cui si interviene: «I dati del report parlano chiaro: solo nel 16% dei casi la DLP è riuscita a bloccare i dati prima che uscissero dall’azienda.

La maggior parte delle soluzioni continua a concentrarsi su ciò che accade in uscita, cercando di intercettare i file quando stanno già lasciando il perimetro aziendale. Con l’AI generativa, però, questo approccio mostra tutti i suoi limiti: i canali attraverso cui possono circolare i dati sono troppi e cambiano continuamente. Basti pensare che quasi il 95% degli strumenti di AI utilizzati nelle aziende non è autorizzato: è impossibile pensare di bloccarli tutti, uno per uno».

La soluzione, secondo Pastore, è spostare la protezione direttamente sul file: «I documenti che contengono informazioni sensibili dovrebbero essere cifrati fin dalla loro creazione, e rimanere protetti ovunque vengano condivisi o trasferiti. Per l’utente, l’accesso ai contenuti avviene in modo trasparente, ma solo all’interno degli ambienti autorizzati dall’azienda, compresa un’IA privata adottata dall’organizzazione. Se invece il file viene caricato su un chatbot pubblico, su un account personale o su un cloud non autorizzato, rimane cifrato e quindi illeggibile».

Un approccio che, sottolinea Pastore, consente di proteggere i dati, senza ostacolare il lavoro delle persone: «Il 46% delle aziende non introduce controlli più stringenti per timore di rallentare o interrompere le attività, mentre più della metà ha già allentato le proprie misure di protezione. La cifratura trasparente non richiede passaggi aggiuntivi: le persone continuano a lavorare come hanno sempre fatto, utilizzando anche gli strumenti di IA messi a disposizione dall’azienda. Si riduce così anche il rischio legato agli errori umani, come caricare per distrazione il documento sbagliato su una piattaforma esterna. Quando i dati sono protetti fin dall’origine, inoltre, non è più necessario considerare ogni loro spostamento come un potenziale incidente di sicurezza».

Pastore precisa, tuttavia, che la sola cifratura dei file non è sufficiente: «Quando un documento viene aperto, il suo contenuto torna leggibile. L’utente potrebbe, quindi, copiarne una parte e incollarla in un chatbot pubblico, facendo uscire le informazioni in chiaro. Per questo, sui dispositivi aziendali, la cifratura deve essere affiancata dal controllo degli appunti (clipboard): i contenuti dei file protetti devono poter essere copiati e incollati solo nelle applicazioni autorizzate, compresa l’IA privata aziendale, e non nei browser utilizzati per accedere a servizi esterni. Il controllo deve intervenire anche quando l’utente riscrive manualmente le informazioni: il sistema analizza il testo prima dell’invio, ne valuta il livello di sensibilità e, se rileva contenuti riservati, ne blocca la trasmissione verso chatbot non autorizzati».

Conclusione: riportare la DLP alla prevenzione

Per riportare la DLP alla prevenzione, non bastano più regole o più analisti: serve un cambio di governance. Le priorità si possono riassumere in tre scelte:

Dalla conformità al rischio – Calibrare i controlli sui flussi di dati effettivi e aggiornarli quando cambiano le abitudini di lavoro.

Calibrare i controlli sui flussi di dati effettivi e aggiornarli quando cambiano le abitudini di lavoro. Dal divieto all’abilitazione governata – Offrire strumenti di IA approvati e adeguati al lavoro, affiancandoli a controlli su accessi, cifratura, browser ed endpoint.

Offrire strumenti di IA approvati e adeguati al lavoro, affiancandoli a controlli su accessi, cifratura, browser ed endpoint. Dal conflitto con il business alla governance condivisa – Coinvolgere i vertici nelle decisioni sui controlli e tracciare ogni eccezione, con responsabilità e scadenze.

Non si può proteggere ciò che non si conosce. Nell’era dell’AI generativa, il successo della DLP non si misura dal numero di avvisi generati, ma dalla capacità di prevenire la perdita di dati sensibili senza ostacolare l’uso legittimo degli strumenti di AI.

Fonti