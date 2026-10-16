Il mercato cloud italiano raggiunge 9,48 miliardi di euro nel 2026, con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente. A sostenere la spesa sono soprattutto l’intelligenza artificiale e la cybersecurity, ma l’espansione mette le imprese davanti a una scelta: utilizzare i servizi dei grandi fornitori internazionali oppure costruire architetture che consentano maggiore controllo su dati, costi e applicazioni.
report osservatori polimi
Cloud e AI: 9,48 miliardi in Italia, la sfida europea
Il cloud italiano in crescita del 17% nel 2026, grazie alla domanda di intelligenza artificiale e cybersecurity. Le aziende adottano servizi AI pronti all’uso, ma crescono i costi da governare e la dipendenza dai colossi statunitensi, che presidiano il 92% del mercato europeo. La sovranità digitale resta incompleta
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