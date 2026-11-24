Anthropic ha presentato il 23 novembre 2026 Claude Ship, un insieme di tre agenti, cioè programmi che lavorano da soli, per GitHub, la piattaforma dove molte aziende custodiscono il proprio codice. Gli agenti leggono le pull request, le richieste con cui uno sviluppatore propone di aggiungere una modifica al progetto, e correggono i problemi trovati. Uno di loro può anche approvare la modifica al posto di una persona, se la regola scritta dal team lo permette, come spiegano la pagina di lancio e la documentazione tecnica.
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Claude Ship: Anthropic lascia approvare il codice agli agenti, ma con alcuni limiti
Ship è formato da tre agenti che rivedono il codice su GitHub, correggono i problemi e, se la policy del team lo consente, approvano le modifiche. Ciò che possono fare lo decide chi li configura: file di regole, protezioni dei rami, tetto di spesa. Impostati male, lasciano passare codice che nessuno ha letto
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