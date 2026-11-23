Mentre le aziende spesso faticano a trasformare le iniziative di AI in risultati misurabili su larga scala, un nuovo studio dell’IBM Institute for Business Value indica che i Chief AI Officer (CAIO) sono in una posizione privilegiata per capire dove la tecnologia crea valore e dove invece non mantiene le promesse, ma pochi tra loro hanno il controllo delle decisioni necessarie per intervenire di conseguenza.
STUDIO IBM – Anteprima
Chief AI Officer, solo uno su cinque ha il controllo sulle decisioni di investimento
I risultati di uno studio a livello internazionale, condotto su oltre 1.600 manager AI, dell’IBM Institute for Business Value. In Italia, il 72% degli specialisti ritiene che la propria azienda rischi di rimanere indietro rispetto ai concorrenti nella trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale
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