Cinquantanove anni, due figli, studi di finanza all’University of Arizona – dove ha conseguito un bachelor of science -, master in business administration alla Southern Methodist University in Texas, Colette Kress è la nuova amministratrice delegata ad interim di Nvidia. Il consiglio di amministrazione ha formalizzato la nomina il 12 novembre 2026, dopo le dimissioni di Jensen Huang, cofondatore e unico ceo dell’azienda dalla nascita nel 1993. La manager mantiene contemporaneamente l’incarico di direttrice finanziaria, ricoperto dal settembre 2013.

Il suo compito è garantire continuità a un gruppo diventato centrale nell’industria mondiale dell’intelligenza artificiale, mentre il consiglio cerca un successore stabile. Alla guida arriva una dirigente meno esposta pubblicamente di Huang, ma conosciuta dagli investitori che seguono i risultati trimestrali di Nvidia.

La nomina dopo le dimissioni di Jensen Huang

Secondo il documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission il 12 novembre, il consiglio ha accettato le dimissioni di Huang l’11 novembre, con effetto immediato. L’ex amministratore delegato ha lasciato anche la carica di presidente e il consiglio. Nvidia non ha indicato una scadenza per l’interim, precisando che valuterà candidati interni ed esterni.

Kress conserva le responsabilità di executive vice president e chief financial officer. È quindi chiamata a coordinare l’impresa senza abbandonare il controllo della finanza.

Il nuovo presidente del consiglio, Harvey C. Jones, siede nel board dal 1993 e ha un passato in Synopsys. La sua nomina separa la presidenza del consiglio dalla gestione quotidiana, precedentemente concentrate nelle mani di Huang.

La transizione avviene dopo notizie su relazioni personali dell’ex Ceo e sospetti di possibili implicazioni per la sicurezza nazionale statunitense. Le accuse di spionaggio riportate dalla stampa non costituiscono fatti giudiziariamente accertati; Pechino le ha respinte.

Chi è Colette Kress

Colette M. Kress

Colette M. Kress ha una formazione è economico-finanziaria, non ingegneristica: un elemento che distingue il suo percorso da quello di molti leader del settore dei semiconduttori.

La carriera è iniziata alla Texas Instruments, dove ha svolto diversi incarichi finanziari per circa otto anni. Dal 1997 al 2010 ha lavorato in Microsoft, attraversando diverse funzioni di pianificazione e controllo. Per quattro anni ha diretto la finanza della divisione Server and Tools, impegnata in software e infrastrutture per le imprese.

Nel 2010 è passata a Cisco come responsabile finanziaria della Business Technology and Operations Finance Organization, occupandosi di strategia finanziaria, pianificazione, reporting e sviluppo delle attività aziendali.

Perché Nvidia la scelse nel 2013

La nomina a direttrice finanziaria risale al 16 settembre 2013. Nel comunicato ufficiale Jensen Huang ne valorizzava l’esperienza nei grandi gruppi tecnologici: “She brings fantastic experience, excellent financial management skills and deep industry knowledge to NVIDIA”.

In un’intervista ripresa da Fortune nel 2024, Kress ha ricordato che Nvidia era l’azienda più piccola per cui avesse mai lavorato…

La sua esperienza nei processi finanziari delle multinazionali diventò utile quando la domanda di processori grafici cominciò a espandersi verso data center, supercalcolo e sistemi di apprendimento automatico.

Il suo incarico comprendeva bilanci e comunicazione finanziaria, oltre alla predisposizione di strutture e controlli adatti a sostenere una crescita eccezionalmente rapida.

Da quattro a oltre 215 miliardi di ricavi

La dimensione del cambiamento emerge dai bilanci. Secondo la ricostruzione pubblicata da Reuters il 12 novembre, Nvidia fatturava 4,13 miliardi di dollari nell’esercizio fiscale in cui Kress arrivò.

Il 25 febbraio 2026 il gruppo ha comunicato ricavi annuali per 215,9 miliardi, in aumento del 65% rispetto all’esercizio precedente. Il dato non può essere attribuito alla sola direttrice finanziaria: riflette le decisioni tecnologiche, il successo commerciale delle piattaforme di Nvidia e la domanda mondiale di capacità di calcolo per l’AI.

Anche i risultati più recenti mostrano la scala delle operazioni. Nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, chiuso il 26 luglio 2026, Nvidia ha registrato 96,2 miliardi di dollari di ricavi; 89 miliardi provenivano dal settore data center.

L’azienda deve così coordinare ordini, produzione affidata ai partner, disponibilità dei componenti e investimenti in una filiera internazionale esposta a vincoli commerciali e geopolitici.

Una direttrice finanziaria diventata voce di Wall Street

Kress è da anni una figura abituale delle conference call sui risultati trimestrali. Agli analisti illustra andamento dei ricavi, margini, disponibilità dei prodotti e prospettive dei mercati.

Huang era il principale interprete della visione industriale, mentre Kress traduceva le scelte tecnologiche in cifre, previsioni e obiettivi misurabili.

Nel giugno 2024 l’analista Dan Ives di Wedbush la indicò a Fortune come una dirigente determinante per i rapporti tra Nvidia e Wall Street.

In un intervento del maggio 2026, riportato da Fortune, ha affermato: “AI is no longer a nice-to-have”, l’intelligenza artificiale non è più un semplice optional.

Il riferimento era all’adozione dell’intelligenza artificiale come strumento di produttività in più settori, non soltanto nei laboratori di ricerca. Questa impostazione la rende riconoscibile soprattutto come manager di esecuzione e controllo.

Il rapporto con Huang e le divergenze sugli investimenti

La collaborazione con Huang non era priva di contrasti. In un articolo del 13 novembre 2026, Reuters ha riferito, citando persone informate sui fatti, che Kress avrebbe contestato alcune operazioni di finanziamento proposte dal fondatore e dal gruppo commerciale.

Le discussioni riguardavano investimenti in società dell’ecosistema dell’AI, tra cui OpenAI e fornitori di infrastrutture. La ricostruzione proviene da fonti anonime e non descrive una decisione formalmente attribuita a Kress nei documenti societari.

Il nodo economico riguarda i rapporti tra Nvidia e i suoi clienti. L’azienda vende sistemi ai grandi operatori dell’ia e contemporaneamente partecipa a investimenti nel medesimo mercato. Alcuni investitori temono che queste relazioni rendano più difficile valutare la solidità della domanda.

Le persone sentite da Reuters descrivono Kress come una presenza capace di opporre prudenza alle ambizioni del fondatore. Una fonte l’ha definita “Colette is a pragmatist”.

Quanto guadagna e quale patrimonio possiede

Il documento destinato agli azionisti pubblicato da Nvidia nel maggio 2026 riporta per Kress un compenso complessivo relativo all’esercizio fiscale 2026 pari a 14.340.850 dollari.

La cifra comprende circa 899 mila dollari di stipendio, 600 mila di remunerazione variabile, 12,8 milioni di premi azionari e altre voci.

Il patrimonio personale è distinto dalla retribuzione. Forbes ha stimato al 3 giugno 2026 una ricchezza netta di 1,2 miliardi di dollari, collocandola nella classifica delle donne americane più ricche che hanno costruito autonomamente il proprio patrimonio.

È una valutazione legata soprattutto alle azioni Nvidia, dunque sensibile alle oscillazioni di mercato. Il patrimonio effettivamente disponibile non può essere ricavato dalla sola stima Forbes.

Famiglia e percorso personale lontano dai riflettori

Secondo un episodio raccontato da lei e ripreso da Forbes, sarebbero stati i figli, appassionati di videogiochi, a segnalarle il nome Nvidia quando valutava l’offerta nel 2013.

Allora il marchio era conosciuto soprattutto per le schede grafiche; la sua successiva espansione nell’AI avrebbe cambiato anche il peso del gruppo nell’economia mondiale.

Kress ha rilasciato meno interviste personali rispetto a Huang. In un colloquio pubblicato da Fortune ha spiegato di essere stata attratta, durante la carriera, dall’apprendimento di ruoli nuovi anziché dall’obiettivo prefissato di diventare direttrice finanziaria.

La sua reputazione pubblica si è formata soprattutto attraverso le relazioni con investitori, colleghi e analisti.

Le prime dichiarazioni e il mandato ad interim

Nel comunicato del 12 novembre Kress ha ringraziato il fondatore per i 33 anni alla guida dell’azienda e ha assicurato continuità alle attività.

“La forza di Nvidia è sempre derivata dalle sue persone”, ha dichiarato nella traduzione italiana riportata da Forbes. Ha indicato come priorità clienti, partner, sviluppatori e azionisti.

Jones ha espresso fiducia nella squadra dirigente e nella prosecuzione delle attività e della tabella di marcia dei prodotti.

La continuità operativa è essenziale in un gruppo che dipende da un articolato sistema di progettisti, fornitori, operatori cloud e sviluppatori software.

L’amministratrice delegata provvisoria dovrà gestire rapporti commerciali di lungo periodo e mantenere credibili le previsioni finanziarie, senza che l’incertezza sulla futura leadership rallenti ordini o investimenti.

Le sfide: tecnologia, esportazioni e credibilità

L’esperienza finanziaria di Kress è ampia, ma la successione a Huang pone una questione industriale. Il fondatore seguiva personalmente tecnologia, strategia dei processori e sviluppo dell’ecosistema software, incluso Cuda.

Reuters ha riportato il giudizio dell’analista Anshel Sag, di Moor Insights and Strategy, secondo cui Kress è adatta a rassicurare i mercati nella fase provvisoria, ma potrebbe non rappresentare la guida tecnologica richiesta nel lungo periodo.

La futura direzione dovrà affrontare anche le restrizioni americane all’esportazione di chip avanzati verso la Cina, la concorrenza di altri produttori e il peso degli investimenti dei clienti nei data center.

Nvidia deve difendere le proprie posizioni mentre parte della domanda dipende dalle aspettative di rendimenti futuri dell’intelligenza artificiale. Kress potrà contare sui responsabili tecnici, ma sarà giudicata sulla capacità di mantenere insieme ricerca, finanza e rapporti istituzionali.

Il prossimo passaggio e la ricerca del Ceo definitivo

Il primo appuntamento pubblico già previsto è il 17 novembre 2026: Nvidia presenterà i conti del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, seguiti dalla conferenza con gli analisti.

Reuters riferisce inoltre che Kress ha programmato un incontro con i dipendenti per il 18 novembre. Entrambi gli appuntamenti offriranno indicazioni sulle priorità della nuova guida e sulla comunicazione con chi lavora dentro e fuori l’azienda.

Il consiglio esaminerà candidati interni ed esterni. Tra i nomi citati dalla stampa figura Ian Buck, dirigente legato allo sviluppo di Cuda; nessuna designazione definitiva è stata annunciata.

La durata dell’incarico di Kress dipenderà dalle scelte del board. Nel frattempo le responsabilità sono già operative: preservare i rapporti commerciali, gestire i rischi finanziari e mantenere il programma industriale dopo l’uscita improvvisa del manager che aveva fondato e guidato Nvidia per 33 anni.