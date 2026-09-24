Il lancio di GPT-6 Astra del 3 settembre 2026 ha avuto conseguenze anche su una delle funzioni più riconoscibili di ChatGPT: Voice. OpenAI è intervenuta il 9 settembre sull’architettura e sui limiti della modalità vocale e il 23 settembre ha aggiunto l’uso dei plugin e l’accesso a ChatGPT Work. Il risultato modifica il ruolo della voce dentro ChatGPT: una conversazione può ricorrere a modelli più potenti per ricerca e ragionamento e può essere utilizzata per avviare attività che coinvolgono documenti, applicazioni collegate e browser.
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ChatGPT Voice cambia con Astra: cosa c’è di nuovo
Dopo il lancio di GPT-6 Astra, OpenAI ridisegna ChatGPT Voice. La voce resta affidata ai modelli GPT-Live, mentre Astra e GPT-5.6 possono intervenire nelle ricerche e nei compiti che richiedono più ragionamento. Con plugin e ChatGPT Work, parlare con l’assistente diventa anche un modo per avviare attività e lavorare con servizi esterni
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