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ChatGPT Voice cambia con Astra: cosa c’è di nuovo

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Dopo il lancio di GPT-6 Astra, OpenAI ridisegna ChatGPT Voice. La voce resta affidata ai modelli GPT-Live, mentre Astra e GPT-5.6 possono intervenire nelle ricerche e nei compiti che richiedono più ragionamento. Con plugin e ChatGPT Work, parlare con l’assistente diventa anche un modo per avviare attività e lavorare con servizi esterni

Pubblicato il 24 set 2026
ChatGPT Voice Astra
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Il lancio di GPT-6 Astra del 3 settembre 2026 ha avuto conseguenze anche su una delle funzioni più riconoscibili di ChatGPT: Voice. OpenAI è intervenuta il 9 settembre sull’architettura e sui limiti della modalità vocale e il 23 settembre ha aggiunto l’uso dei plugin e l’accesso a ChatGPT Work. Il risultato modifica il ruolo della voce dentro ChatGPT: una conversazione può ricorrere a modelli più potenti per ricerca e ragionamento e può essere utilizzata per avviare attività che coinvolgono documenti, applicazioni collegate e browser.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandra Castelli

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