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ChatGPT for Financial Services, come cambia il lavoro in banca

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L’azienda lancia una piattaforma che integra GPT-6 Astra, dati di mercato e strumenti per costruire modelli, analisi e presentazioni. Morgan Stanley ed Evercore hanno contribuito allo sviluppo. La sfida riguarda ora qualità dei dati, controllo delle fonti, sicurezza e ruolo dei professionisti

Pubblicato il 11 set 2026
ChatGPT for Financial Services, come cambia il lavoro in banca
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OpenAI entra con un prodotto dedicato in uno dei mercati più redditizi e regolamentati per l’intelligenza artificiale. Il 10 settembre 2026 la società ha presentato ChatGPT for Financial Services, una versione di ChatGPT progettata per investment banker, analisti finanziari e, in prospettiva, altre figure del settore. Il servizio combina il nuovo modello GPT-6 Astra con banche dati finanziarie professionali e strumenti per produrre analisi, modelli di valutazione, documenti e presentazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini
giornalista

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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