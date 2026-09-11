OpenAI entra con un prodotto dedicato in uno dei mercati più redditizi e regolamentati per l’intelligenza artificiale. Il 10 settembre 2026 la società ha presentato ChatGPT for Financial Services, una versione di ChatGPT progettata per investment banker, analisti finanziari e, in prospettiva, altre figure del settore. Il servizio combina il nuovo modello GPT-6 Astra con banche dati finanziarie professionali e strumenti per produrre analisi, modelli di valutazione, documenti e presentazioni.