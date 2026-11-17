Il cloud ha modificato il profilo finanziario dell’IT. Capacità che in passato richiedevano acquisto di hardware possono essere ottenute come servizio e pagate in base al consumo. La maggiore flessibilità, però, non elimina la necessità di pianificare: sposta il problema dalla scarsità di capacità alla volatilità della spesa.
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Budgeting IT: bilanciare costi fissi e variabili nella trasformazione digitale dell’impresa
Cloud, SaaS e servizi a consumo rendono il budget tecnologico più flessibile ma anche più volatile. FinOps e AIOps permettono di attribuire la spesa, prevedere la capacità e distinguere risorse necessarie da sprechi infrastrutturali
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