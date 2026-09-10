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AIOps: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle IT operations

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L’AIOps combina dati operativi, machine learning e automazione per individuare anomalie, correlare eventi e prevenire guasti. Il suo valore non si limita all’efficienza tecnica: una gestione predittiva dell’IT può proteggere produttività, ricavi e margini aziendali

Pubblicato il 10 set 2026
Giovanni Masi

Computer science engineer

AIOps
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Quando un servizio digitale si interrompe, la conseguenza non rimane confinata al reparto informatico. Un’applicazione indisponibile può fermare una linea produttiva, impedire la conclusione di una vendita, rallentare la logistica o lasciare migliaia di dipendenti senza gli strumenti necessari per lavorare. La qualità delle IT operations è quindi diventata una componente diretta della continuità economica dell’impresa.

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Giovanni Masi
Giovanni Masi
Computer science engineer

Ingegnere informatico e dell’automazione, specializzato in cybersecurity e intelligenza artificiale, con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’Information Technology. Ha sviluppato competenze avanzate nella progettazione e nello sviluppo di architetture software, nella gestione di infrastrutture IT complesse, nell’implementazione di strategie di sicurezza informatica e nella creazione di modelli di intelligenza artificiale.

È Presidente della Commissione per l’intelligenza artificiale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone e Vice Delegato del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – C3i, dove fa parte anche del Gruppo di Lavoro AI (GTL AI).

Nell’ambito dell’Ordine ha ideato e condotto numerosi seminari ed è autore e docente dei corsi:

  • Intelligenza Artificiale per Ingegneri
  • Intelligenza Artificiale Generativa
  • Prompt Engineering.

Svolge attività accademica come cultore della materia presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università eCampus e ha tenuto seminari sull’intelligenza artificiale presso la Pontificia Università Antonianum.

Autore di numerosi articoli scientifici e divulgativi, si occupa di Generative AI e delle sue applicazioni professionali. Ha partecipato a progetti di ricerca avanzata, tra cui:

• BioGene, iniziativa supportata da NASA GeneLab per l’analisi genomica di esperimenti spaziali tramite AI

• Uno studio con l’Università Ben Gurion del Negev (Israele) sulla classificazione del livello di ossidazione degli oli mediante modelli intelligenti.

Attualmente concentra la sua attività sullo sviluppo e lo studio dei Large Language Models (LLM), con particolare attenzione alle applicazioni innovative dell’Intelligenza Artificiale Generativa in ambito tecnico e industriale.

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