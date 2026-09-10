AIOps: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle IT operations

Quando un servizio digitale si interrompe, la conseguenza non rimane confinata al reparto informatico. Un’applicazione indisponibile può fermare una linea produttiva, impedire la conclusione di una vendita, rallentare la logistica o lasciare migliaia di dipendenti senza gli strumenti necessari per lavorare. La qualità delle IT operations è quindi diventata una componente diretta della continuità economica dell’impresa.
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L’AIOps combina dati operativi, machine learning e automazione per individuare anomalie, correlare eventi e prevenire guasti. Il suo valore non si limita all’efficienza tecnica: una gestione predittiva dell’IT può proteggere produttività, ricavi e margini aziendali
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