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AI, il cloud privato supera il pubblico in azienda

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L’intelligenza artificiale entra nella fase industriale e cambia la geografia del cloud. Il report “Private Cloud Outlook 2026” indica che le imprese spostano l’inferenza AI verso il cloud privato per ridurre costi, rischi e complessità. Pesano anche sovranità dei dati, regole europee e sprechi nel cloud pubblico

Pubblicato il 16 giu 2026
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La fase dei test sull’intelligenza artificiale sta lasciando spazio ai carichi di lavoro in produzione, e con questo passaggio cambia anche la scelta dell’infrastruttura. Il punto centrale del report Private Cloud Outlook 2026: The AI Tipping Point, pubblicato da Broadcom a giugno 2026, è netto: per molte aziende il cloud privato sta diventando la sede preferita per l’inferenza AI, cioè per l’esecuzione quotidiana dei modelli dentro applicazioni, processi e servizi aziendali. Lo studio si basa su un sondaggio condotto fra 1.800 responsabili IT senior in America, Europa e Asia-Pacifico, realizzato fra l’11 febbraio e il 13 marzo 2026 in collaborazione con Radius Tech.

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Alessandra Castelli

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