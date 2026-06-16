La fase dei test sull’intelligenza artificiale sta lasciando spazio ai carichi di lavoro in produzione, e con questo passaggio cambia anche la scelta dell’infrastruttura. Il punto centrale del report “Private Cloud Outlook 2026: The AI Tipping Point”, pubblicato da Broadcom a giugno 2026, è netto: per molte aziende il cloud privato sta diventando la sede preferita per l’inferenza AI, cioè per l’esecuzione quotidiana dei modelli dentro applicazioni, processi e servizi aziendali. Lo studio si basa su un sondaggio condotto fra 1.800 responsabili IT senior in America, Europa e Asia-Pacifico, realizzato fra l’11 febbraio e il 13 marzo 2026 in collaborazione con Radius Tech.