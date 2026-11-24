L’intelligenza artificiale sta modificando l’architettura delle organizzazioni: il modo in cui si distribuiscono le attività, si elaborano le informazioni, si esercitano le responsabilità e si assumono le decisioni. Ridurla a un incremento di efficienza significa sottovalutare la trasformazione in corso.
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AI e Modello 231: chi controlla davvero le decisioni
L’uso dell’AI nelle decisioni aziendali impone di verificare se i presidi del Modello 231 siano ancora adeguati. Norme, rischi di reato e flussi informativi per l’Organismo di Vigilanza si intrecciano con le opportunità di prevenzione e con la necessità di mantenere un giudizio umano indipendente
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