Nel settore bancario la trasformazione digitale sta entrando in una nuova fase evolutiva. Dopo anni focalizzati sulla digitalizzazione dei servizi e sull’evoluzione dei canali, oggi il vero elemento di discontinuità è rappresentato dall’intelligenza artificiale. L’AI non è più solo una tecnologia abilitante, ma una leva strategica capace di incidere direttamente su efficienza operativa, qualità delle decisioni e customer experience.