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AI e banche, verso operazioni autonome e servizi personalizzati

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L’intelligenza artificiale entra nel settore bancario come leva strategica per decisioni, automazione, servizi digitali e sviluppo software. Dai modelli predittivi alla software factory aumentata, le banche costruiscono infrastrutture data-driven più efficienti, sicure e capaci di generare valore competitivo

Pubblicato il 9 giu 2026
Carmine Evangelista

CTO e CISO di Auriga

intelligenza artificiale banche

Nel settore bancario la trasformazione digitale sta entrando in una nuova fase evolutiva. Dopo anni focalizzati sulla digitalizzazione dei servizi e sull’evoluzione dei canali, oggi il vero elemento di discontinuità è rappresentato dall’intelligenza artificiale. L’AI non è più solo una tecnologia abilitante, ma una leva strategica capace di incidere direttamente su efficienza operativa, qualità delle decisioni e customer experience.

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