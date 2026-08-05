L’84% dei progetti di AI enterprise non supera la fase pilota, secondo McKinsey. Non per mancanza di tecnologia, per mancanza di metodo; si parte dalla soluzione prima di aver capito il problema, si implementano agenti su processi che non si conosce, si automatizza il rumore invece del segnale.
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AI agentica in azienda: l’errore che fa fallire la maggior parte dei progetti
L’AI agentica promette di trasformare i processi aziendali, ma la maggior parte dei progetti fallisce perché parte dalla tecnologia anziché dalle decisioni. Ecco perché l’assessment dei processi è il vero punto di partenza
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