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AI agentica in azienda: l’errore che fa fallire la maggior parte dei progetti

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L’AI agentica promette di trasformare i processi aziendali, ma la maggior parte dei progetti fallisce perché parte dalla tecnologia anziché dalle decisioni. Ecco perché l’assessment dei processi è il vero punto di partenza

Pubblicato il 5 ago 2026
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Francesco Elmi

marketing manager di Hevolus

AI agentica azienda
Foto: Shutterstock

L’84% dei progetti di AI enterprise non supera la fase pilota, secondo McKinsey. Non per mancanza di tecnologia, per mancanza di metodo; si parte dalla soluzione prima di aver capito il problema, si implementano agenti su processi che non si conosce, si automatizza il rumore invece del segnale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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