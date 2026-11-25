Google e Anthropic stanno trasformando il Model Context Protocol (MCP) in un’infrastruttura per il lavoro degli agenti AI. Il 24 novembre hanno annunciato novità complementari:

Google rende disponibili i server MCP ufficiali di Workspace e stabilisce regole e tariffe per l’accesso agentico ai dati ;

; Anthropic permette ai server di distribuire competenze operative, eseguire compiti di lunga durata e chiedere conferme agli utenti durante il lavoro.

Per le imprese, il cambiamento è duplice. Un agente può usare software diversi per svolgere un processo articolato, con meno integrazioni su misura. L’azienda deve però controllare che cosa gli agenti possono fare e quanto costano le loro operazioni. Su Workspace, dal 1° febbraio 2027 scatterà l’applicazione tecnica dell’obbligo di accesso tramite MCP.

Dal 1° aprile, nei progetti Scaled, le richieste ai server MCP di Gmail, Calendar e Drive saranno fatturate dalla prima operazione riuscita.

Come cambia MCP per gli agenti AI

Introdotto da Anthropic nel novembre 2024, MCP è uno standard aperto che permette a un agente di scoprire gli strumenti offerti da un’applicazione e utilizzarli. Un assistente commerciale, per esempio, può consultare un archivio di messaggi, leggere le informazioni di un cliente nel CRM e preparare un’offerta. Il server MCP mette a disposizione le funzioni necessarie; l’agente sceglie come combinarle.

Con gli annunci di Anthropic e di Google Workspace, a questa connessione si aggiungono strumenti per organizzare il processo e governare l’accesso alle piattaforme.

Il listino Google distingue quattro categorie di richieste in base al lavoro computazionale: da 10 a 50 centesimi di dollaro per mille unità fatturate. Per i server MCP di Gmail, Calendar e Drive, queste tariffe scatteranno in Scaled dal 1° aprile 2027.

Google Workspace | server MCP fatturati Tariffe Scaled dal 1° aprile 2027 | USD per 1.000 unità Light 0,10 Medium 0,20 Plus 0,25 Premium 0,50 Prezzi unitari per richieste riuscite a Gmail, Calendar e Drive in Scaled, prima degli sconti; non tutti i servizi usano tutte le categorie. Scala 0-0,5. Fonte: Google Workspace Developer Documentation; periodo: tariffe annunciate il 24 novembre 2026, applicabili dal 1° aprile 2027.

Le novità MCP del 24 novembre 2026

Ambito Google Workspace Anthropic Claude Accesso ai sistemi Server MCP gestiti e CLI Server e connettori MCP Procedure Skill CLI per agenti Skills over MCP in beta Controllo Regole, conferme e log Elicitation: richieste di input o conferma Operazioni lunghe — Tasks: delega asincrona Accesso a file Strumenti Workspace File Uploads: in arrivo

Fonti: Google Workspace Updates e Anthropic, 24 novembre 2026. Il trattino indica che l’annuncio non descrive una funzione direttamente equivalente.

Anthropic distribuisce le skill insieme agli strumenti

Le skill contengono istruzioni riutilizzabili per svolgere un’attività. Un fornitore di software può descrivere al modello, oltre alle funzioni che consentono di leggere o aggiornare una scheda cliente, la procedura da seguire per preparare un’analisi commerciale. Con Skills over MCP, ora in beta pubblica, queste istruzioni possono essere pubblicate sullo stesso server che offre gli strumenti.

Claude carica la skill quando serve e può riceverne gli aggiornamenti dal server. Questo permette ai fornitori di software di distribuire competenze specifiche del proprio prodotto senza che ogni utente debba installarle separatamente. Anthropic cita fra i primi esempi Shopify, HubSpot e Atlassian. La beta è attiva nei piani Pro, Max e Ultra; per Team occorre l’abilitazione amministrativa, mentre Enterprise arriverà successivamente.

Le funzioni Tasks ed Elicitation sono invece in disponibilità generale per Pro, Max e Ultra, in distribuzione a Team ed Enterprise. La prima consente di delegare un compito a un server e recuperare il risultato quando è pronto; la seconda permette al server di fermarsi e richiedere dati o un’approvazione all’utente. Anthropic cita, fra gli altri, ZoomInfo per la ricerca commerciale e GitHub per la conferma di operazioni di cancellazione. Il trasferimento di file ai server, altra estensione prevista, deve ancora essere distribuito.

Workspace, da febbraio gli agenti devono usare MCP

Google, da parte sua, offre server MCP gestiti per Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Calendar, Chat e Tasks, oltre a una CLI ufficiale per gli agenti che operano da un terminale. La distribuzione delle nuove funzionalità di Workspace è prevista nell’arco di due settimane. Gli strumenti sono pensati per ridurre il lavoro necessario a integrare le applicazioni e per applicare regole comuni agli accessi.

Il cambiamento non riguarda soltanto le nuove funzionalità. Il Workspace AI Tools Addendum richiede l’uso di MCP per gli accessi agentici laddove Google lo mette a disposizione. Dal 1° febbraio 2027, gli agenti che continueranno a interrogare direttamente le API REST saranno assoggettati ai limiti Standard, qualunque sia il livello scelto. Per ottenere quote maggiori devono migrare a MCP e richiedere l’aumento dei limiti.

Il nuovo regime include anche vincoli sul trattamento dei dati: l’elaborazione deve servire compiti attivi autorizzati dall’utente, le informazioni tecniche derivate dall’accesso non possono essere conservate per più di 30 giorni e i dati ottenuti non possono essere usati per addestrare modelli o produrre dataset di valutazione. Il vincolo riguarda anche l’uso di tali informazioni per realizzare servizi simili a Workspace.

Quanto costerà MCP su Google Workspace

La documentazione Google sulle quote distingue due livelli. Standard permette fino a 5mila richieste MCP al giorno per progetto e prodotto, oltre ai limiti al minuto, senza costi Google Cloud. Per ottenere quote MCP superiori occorre scegliere Scaled, collegare un conto di fatturazione e presentare una richiesta di aumento.

Google Workspace: livelli di utilizzo MCP

Condizione Standard Scaled Quote MCP 5.000 richieste/giorno per progetto e prodotto; limiti al minuto Aumenti su richiesta Account Cloud Billing Non richiesto Richiesto Costo dal 1/4/2027 Nessun addebito entro i limiti Gmail, Calendar e Drive: dalla prima richiesta riuscita Eccezione per uso interno Aumenti REST, non MCP Non necessaria per chiedere aumenti MCP

Fonte: Google Workspace Developer Documentation, 24 novembre 2026.

Dal 1° aprile 2027, per i server MCP di Gmail, Calendar e Drive in Scaled, Google addebiterà anche le richieste sotto la soglia che era gratuita nel livello Standard. Le tariffe sono articolate per categorie di operazioni, mentre le API REST in Scaled mantengono franchigie giornaliere. L’esenzione per uso interno di un’organizzazione permette di aumentare certe quote REST senza passare a Scaled, ma non consente di aumentare le quote MCP.

La scelta del livello vale per l’intero progetto Cloud, non per il singolo server. Alcuni strumenti MCP generano più richieste conteggiate. Per capire la spesa effettiva non basta quindi conoscere il numero di incarichi assegnati agli agenti: servono il volume delle operazioni sui singoli servizi, la loro categoria di fatturazione e le quote richieste.

Come valutare la convenienza e governare gli agenti

In un progetto pilota, cento pratiche commerciali al giorno che richiedono mediamente dieci operazioni conteggiate su Drive producono mille richieste giornaliere. Se le pratiche diventano seicento, a parità di carico si arriva a 6mila. Sono due scenari esemplificativi: nel primo il limite giornaliero Standard non è superato, nel secondo servono quote maggiori o una revisione del processo. Restano da considerare i limiti al minuto e gli eventuali accessi ad altri prodotti.

In Scaled, con 6mila unità fatturate ogni giorno per 30 giorni, si avrebbero 180mila unità mensili: 45 dollari se tutte fossero di categoria Plus, 90 dollari se fossero Premium, prima di eventuali imposte e senza altri consumi o sconti. Il costo complessivo comprende anche il modello AI, l’orchestrazione e la supervisione umana.

La piattaforma offre strumenti per osservare i volumi e stimare i costi. La valutazione aziendale dovrebbe partire dalla misurazione di un flusso reale: quante operazioni servono per una pratica completata, quante devono essere ripetute, quante necessitano dell’intervento di una persona. Diventa così possibile calcolare il costo per attività conclusa, anziché guardare soltanto al prezzo dei token.

Le imprese devono inoltre definire quali identità possono usare gli agenti, quali documenti possono leggere e quali azioni necessitano di una conferma. Google descrive nuove funzionalità di controllo centralizzato, registrazione delle operazioni e applicazione delle regole per la prevenzione della perdita dei dati (DLP). Alcuni controlli più granulari per escludere specifici messaggi e file dall’accesso degli agenti sono annunciati per i prossimi mesi, come chiarisce il blog di Workspace.

La distribuzione di skill da server esterni richiede a sua volta attenzione: se una procedura cambia, può cambiare il comportamento dell’agente. È utile verificare le istruzioni dei fornitori, circoscrivere i permessi e sottoporre ad approvazione le operazioni più sensibili, indipendentemente dal modello utilizzato.

Il software aziendale nell’economia degli agenti AI

Con MCP, i fornitori di software possono esporre funzionalità e procedure a più assistenti compatibili. Possono raggiungere clienti che utilizzano interfacce AI diverse, riducendo lo sforzo delle integrazioni. Al tempo stesso chi controlla le piattaforme su cui risiedono i dati può governarne e monetizzarne l’accesso attraverso i propri server.

Il passaggio verso il software utilizzabile dagli agenti rende quindi decisiva una caratteristica ulteriore del prodotto: quanto efficacemente può essere usato in un processo, con quali autorizzazioni, a quale costo e con quale possibilità di sostituire i componenti. Uno standard aperto può ridurre i costi tecnici della connessione, ma la libertà di scelta dipende anche dalle condizioni commerciali e contrattuali delle piattaforme.