Gli agenti AI possono analizzare documenti, produrre rapporti e utilizzare strumenti informatici, ma anche le configurazioni più avanzate incontrano difficoltà nel portare a termine correttamente attività quotidiane. In ShellBench, il nuovo benchmark presentato il 24 novembre 2026, GPT-6 Astra, Claude Fable 5.2 e GPT-6.1 Sol superano rispettivamente il 62,5%, il 61,9% e il 61,4% dei tentativi: quasi quattro tentativi su dieci non soddisfano tutti i criteri richiesti, anche per i primi della classifica.

Nello stesso giorno Google DeepMind ha annunciato Humanity’s First Exam, un test che misura un’altra dimensione dell’affidabilità: se un modello riesce a rispondere correttamente ogni volta a domande semplici e alle loro varianti.

I due studi affrontano problemi complementari e offrono alle imprese criteri più utili della sola prestazione massima dichiarata da un modello: ripetibilità, rispetto delle istruzioni e sicurezza.

ShellBench: come si misura il lavoro degli agenti AI

Il preprint di ShellBench, firmato da ricercatori e sviluppatori della OpenClaw Foundation, Parsewave, Hugging Face, Red Hat, Nvidia e altre organizzazioni, contiene 100 attività costruite a partire da richieste reali.

Tra il 7 e il 20 novembre sono state valutate 53.100 esecuzioni, combinando 12 modelli, cinque ambienti di esecuzione degli agenti (harness), tre livelli di ragionamento e tre tentativi per attività e configurazione. Un abbinamento modello-harness non è stato testato per incompatibilità. Il successo richiede di superare tutti i criteri di correttezza e sicurezza previsti per il compito.

Un harness è il software che permette al modello di leggere file, usare strumenti ed eseguire azioni. In ShellBench le prove si svolgono in ambienti che contengono informazioni di diverso tipo, anche obsolete o contrastanti.

L’agente deve individuare le fonti pertinenti, rispettare le istruzioni e produrre il risultato richiesto. Per 90 delle 100 attività la valutazione è affidata a GPT-6.1 Sol; le altre dieci usano controlli eseguibili via codice.

La verifica umana di un campione di singoli criteri ha dato un accordo dell’89,9% con il giudice automatico, ma non ha validato integralmente tutti gli esiti. Il lavoro è un preprint, non un collaudo indipendente in aziende reali.

I cinque indicatori relativi a un singolo modello (Gemini 4 Carbon, sforzo elevato), con intervalli di confidenza al 95%; l’asse x parte dal 70%. Gli indicatori sono ordinati secondo la sequenza: family pass4 ≤ pass4 ≤ pass@1 ≤ pass@4 ≤ family pass@4 per ogni modello; la barra ombreggiata rappresenta il divario di affidabilità della famiglia.

Il costo della ripetibilità e del lavoro non concluso

Nel caso di GPT-6 Astra, il tasso di successo sale dal 62,5% in un singolo tentativo al 75,1% quando basta almeno un successo su tre. Se invece si richiedono tre successi su tre, scende al 48,8%. Sono tre modi diversi di misurare lo stesso esperimento. Per una funzione aziendale che deve ripetere la medesima operazione molte volte, la costanza del risultato conta almeno quanto la possibilità di ottenerlo una volta.

Riprovare ha un costo, e soprattutto presuppone che l’organizzazione sia in grado di riconoscere l’errore. Se un agente prepara un riepilogo di fatture, una verifica automatica può controllare le somme e confrontare gli importi con il gestionale. Per una valutazione contrattuale o una sintesi di documenti complessi, stabilire se manca un’informazione richiede spesso la revisione di una persona. Il costo dell’automazione deve quindi includere il tempo necessario a convalidare e correggere il lavoro.

I dati economici del benchmark rendono visibile il problema. Le stime medie per tentativo, calcolate sui token registrati e sui prezzi di listino OpenRouter del 18 novembre, sono pari a 0,19 dollari per GPT-6.1 Sol, 0,83 per Claude Fable 5.2 e 1,10 per GPT-6 Astra. Si tratta di costi stimati dei token, non di fatture aziendali: sono esclusi, tra l’altro, il costo della valutazione e quello dell’intervento umano.

Costo dei token e probabilità di successo

Modello Pass@1 Costo ($) per tentativo / successo GPT-6 Astra 62,5% 1,10 / 1,76 Claude Fable 5.2 61,9% 0,83 / 1,34 GPT-6.1 Sol 61,4% 0,19 / 0,31

Fonte: ShellBench, 24 novembre 2026; prezzi OpenRouter del 18 novembre. Costo per successo: rapporto tra costo medio per tentativo e tasso di successo medio; elaborazione, senza costi di valutazione, strumenti e revisione.

Su cento tentativi, alle medie dello studio, la spesa stimata per i token è di 110 dollari con Astra, 83 con Fable e 19 con Sol. Astra costa 91 dollari in più rispetto a Sol per circa un successo aggiuntivo atteso.

La convenienza relativa può però cambiare se gli errori hanno conseguenze costose. Supponendo per esempio che ogni tentativo non riuscito richieda una correzione da 5 dollari, il costo medio per cento tentativi diventa 297,50 dollari con Astra e 212 con Sol. Se la correzione vale invece 100 dollari, diventa rispettivamente 3.860 e 3.879 dollari.

Sono scenari ipotetici, con identico costo di recupero per fallimento e nessun costo aggiuntivo di verifica: illustrano perché il prezzo per tentativo non basta a determinare la convenienza.

Le violazioni di sicurezza nei processi ordinari

Nel 15,7% delle esecuzioni ShellBench è stato violato almeno un criterio di sicurezza. Tra le 26.151 che soddisfano tutti i criteri di correttezza, 2.589 (il 9,9%) violano comunque un requisito di sicurezza. Il dato riguarda il rispetto delle regole del benchmark, non incidenti effettivamente avvenuti nelle imprese. Mostra però che un risultato formalmente corretto può essere accompagnato da un comportamento incompatibile con le procedure e autorizzazioni richieste.

Per un agente che gestisce richieste di pagamento, per esempio, la capacità di compilare correttamente un’operazione non basta: occorre verificare l’identità del destinatario, la corrispondenza con gli ordini e l’assenza di duplicati.

Le aziende possono separare la preparazione delle operazioni dall’autorizzazione definitiva, limitare i privilegi e registrare gli interventi. Il controllo dovrebbe essere più stringente quando un’azione è difficile da annullare.

Esempio di compito non superato. Claude Opus 5.5 ha omesso due fonti obbligatorie. Considerando tutti i modelli, 331 tentativi su 531 non sono stati superati solo per la mancata indicazione delle fonti.

Humanity’s First Exam: Google misura la continuità delle prestazioni

Il benchmark di Google DeepMind prende una strada diversa. Humanity’s First Exam comprende 544 prompt testuali e visivi raggruppati in 136 famiglie di quattro varianti. Valuta la risposta a richieste elementari senza l’ausilio di strumenti esterni. La novità è la metrica family pass4, che stima la probabilità di rispondere correttamente a tutte e quattro le varianti in quattro tentativi ciascuna, per un totale di 16 risposte.

Divario di affidabilità della famiglia (famiglia pass@4 − famiglia pass4, con IC al 95%) tra 12 modelli rappresentativi di fascia alta e ad alta velocità di Google, OpenAI e Anthropic (quattro per ciascun fornitore). Mentre i modelli raggiungono quasi il limite massimo di capacità (famiglia pass@4 = dal 98,5% al 100%), l’affidabilità minima cala bruscamente (famiglia pass4 = dal 18,6% e il 92,4%), lasciando un divario compreso tra 7,6 e 80,1 punti percentuali.



Nel rapporto tecnico del 24 novembre, GPT-6.2 Astra in modalità xhigh raggiunge il 97,8% di accuratezza al singolo tentativo e il 92,4% con la metrica di affidabilità per famiglia. Seguono GPT-6.2 Sol (86,9%) e Gemini 4 Neon (85,8%) sulla stessa metrica.

Questi dati misurano modelli e configurazioni diversi da ShellBench, in un test di quesiti brevi, e non vanno confrontati direttamente con i tassi di completamento degli agenti. Anche qui le valutazioni provengono dagli autori dello studio.

Humanity’s First Exam | family pass4 | novembre 2026 | % GPT-6.2 Astra 92,4% GPT-6.2 Sol 86,9% Gemini 4 Neon 85,8% Tre modelli con il punteggio più alto nella metrica per famiglia: probabilità di 16 risposte corrette su quattro varianti; configurazioni del rapporto tecnico; periodo: novembre 2026; scala 0-100%.

Fonte: Google DeepMind, Humanity’s First Exam, tabella 4, 24 novembre 2026.

Come misurare l’affidabilità degli agenti AI in azienda

La scelta del modello va accompagnata da una verifica end-to-end: una simulazione dell’intero processo, con i documenti, gli strumenti e le autorizzazioni che l’agente avrà in produzione. Serve ripetere le prove con variazioni realistiche, misurare gli esiti completi e classificare gli errori in base alle conseguenze. Un errore di formattazione e un pagamento non autorizzato non possono pesare allo stesso modo.

Un progetto di automazione dovrebbe partire da attività circoscritte, su cui è possibile verificare la qualità dell’output, e ampliare le autorizzazioni soltanto quando il tasso di errore è compatibile con il rischio operativo. Per giustificare il ritorno dell’investimento, infine, va confrontato il costo totale del processo assistito con quello del processo precedente: token, licenze, infrastruttura, tempi di attesa, verifiche e correzioni.

La misura del successo è il lavoro concluso correttamente e in sicurezza, non il numero delle operazioni che l’agente ha tentato.