Nell’attuale panorama competitivo, l’innovazione tecnologica ha superato la dimensione di mero supporto operativo per trasformarsi in pilastro fondamentale delle strategie aziendali, anche nella gestione delle persone e delle risorse umane (HR)

L’AI non viene più percepita e utilizzata come un esperimento tattico, ma come un fattore abilitante prioritario. In questo contesto di profonda ristrutturazione delle operations, la priorità strategica per C-level e manager sta nella capacità di governare l’impatto dell’algoritmo sull’organizzazione complessiva.

È anche nell’ambito delle risorse umane che l’intelligenza artificiale sta dimostrando una forte carica trasformativa, ridefinendo in profondità il ruolo, la visione e gli strumenti a disposizione della direzione HR.

AI e gestione delle HR

I processi di gestione del personale “risultano ormai ampiamente digitalizzati attraverso piattaforme gestionali e software dedicati”, rileva l’analisi intitolata ‘Persone e tecnologie: percorsi di crescita condivisa’, realizzata da SDA Bocconi School of Management – partner del social sustainability monitor SD Worx –, con Harvard Business Review Italia.

Su questa solida base tecnologica si inseriscono oggi soluzioni evolute legate ai People analytics, alla Job architecture e alla Skills intelligence, fondamentali per mappare con precisione dinamica il patrimonio di competenze presente in azienda e tracciarne gli sviluppi futuri.

Decisioni fondamentali sulle persone e algoritmi automatizzati

L’introduzione della Workforce planning guidata dall’AI “consente ai manager di anticipare i fabbisogni organizzativi, pianificare i percorsi di carriera e riprogettare le mansioni in un mercato del lavoro spesso caratterizzato da rapido turnover e dalla scarsità di profili tecnici specializzati”, indica la ricerca su AI e HR.

Tuttavia, le indicazioni fondamentali che giungono dalle aziende tracciano un confine etico e operativo preciso: “l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto dei processi HR avviene con la garanzia esplicita che le decisioni fondamentali sulle persone non siano mai delegate ad algoritmi automatizzati”.

Il principio dell’uomo al centro (Human-in-the-Loop) guida l’adozione degli strumenti digitali, in modo che la tecnologia agisca esclusivamente come acceleratore analitico e conoscitivo, lasciando la valutazione finale, il giudizio di merito e la gestione della relazione interpersonale alla responsabilità diretta della leadership e della direzione HR.

Fonte: elaborazione AI4Business su analisi SDA Bocconi

Valorizzare il ‘vantaggio umano’

La rapida evoluzione tecnologica e l’accelerazione dell’AI generativa pongono le organizzazioni di fronte a una sfida inedita: le competenze tecniche specialistiche rischiano un’obsolescenza precoce se non continuamente alimentate e ricontestualizzate.

Di fronte a questa dinamica, la risposta delle imprese non può limitarsi ai tradizionali percorsi di aggiornamento professionale. L’indagine evidenzia che 17 aziende su 21 hanno già attivato interventi strutturati di upskilling e reskilling; tuttavia, la svolta concettuale richiesta oggi alla dirigenza e ai responsabili HR sta nel passaggio dal semplice reskilling al ‘recasting’.

Il recasting rappresenta la capacità organizzativa di riprogettare integralmente i ruoli e le strutture aziendali, immaginando nuove figure professionali e nuove modalità di lavoro capaci di interagire in modo sinergico con i flussi di lavoro automatizzati.

“Le imprese si trovano a un punto di svolta importante”, indica la ricerca SDA Bocconi: “non basta più ricercare un precario bilanciamento tra tecnologia e persone, ma occorre perseguire consapevolmente il ‘vantaggio umano’. In un contesto in cui le soluzioni tecnologiche tendono a diventare commodity accessibili sul mercato, il fattore differenziante e la reale fonte di vantaggio competitivo stanno nella capacità delle persone di interpretare l’innovazione, gestire la complessità e guidare i processi decisionali”.

Strutturare AI policy, comitati etici e cultura della trasparenza

Per tradurre questo principio in pratica, le aziende stanno investendo massicciamente nell’alfabetizzazione digitale diffusa, nella data literacy e nello sviluppo di competenze specifiche sull’uso consapevole dell’AI generativa e collaborativa per l’intera popolazione aziendale.

L’analisi del grado di adozione dell’AI all’interno delle organizzazioni delinea un panorama in fortissima espansione e articolazione: se una parte delle aziende dichiara di utilizzare da 1 a 5 sistemi diversi di intelligenza artificiale, un numero consistente di realtà ne impiega già da 10 a oltre 50 soluzioni differenti, integrando modelli generativi, analitici e agentici.

A fronte di una diffusione così pervasiva, emerge nei board e nelle direzioni generali la consapevolezza che l’innovazione tecnologica debba essere accompagnata da un impianto di governance solido, responsabile e strutturato.

I dati dell’indagine confermano una risposta matura da parte del tessuto imprenditoriale: in 17 aziende su 21 la AI policy è già formalmente adottata o in fase di stesura, mentre in 13 aziende su 21 è stato istituito un comitato etico aziendale con il compito di sovrintendere all’uso corretto e trasparente delle tecnologie.

La governance dell’AI per le risorse umane

La governance dell’AI viene intesa non come un freno burocratico, ma come un presidio strategico e abilitante che richiede il coinvolgimento integrato di IT, legal, compliance, HR e data protection.

Questo impianto multidisciplinare garantisce che ogni nuova soluzione venga valutata attraverso business case rigorosi, verifiche sulla privacy, sicurezza dei dati e conformità normativa.

In parallelo, l’evoluzione del quadro regolatorio europeo, guidata dall’EU AI Act, viene interpretata dalle aziende virtuose come un’opportunità fondamentale per rafforzare i controlli interni, promuovendo una cultura aziendale fondata sull’affidabilità degli algoritmi e sulla tutela diffusa dei lavoratori.

Superare la frammentazione e l’integrazione dei KPI

Una delle evidenze più rilevanti emerse dall’indagine riguarda la difficoltà incontrata da molte organizzazioni nel far dialogare in modo armonico le singole iniziative di trasformazione digitale e le politiche di sostenibilità sociale.

Si tratta della sfida della cosiddetta ‘coerenza sistemica’: le aziende dimostrano di avere sul campo numerose pratiche eccellenti in materia di welfare aziendale, wellbeing, diversità e inclusione e flessibilità organizzativa, ma questi progetti rischiano spesso di rimanere confinati all’interno di silos operativi separati e non comunicanti.

Fonte: elaborazione AI4Business su analisi SDA Bocconi

Creare un impatto tangibile, scalabile e duraturo nel tempo

Per creare un impatto tangibile, scalabile e duraturo nel tempo, “le imprese sono chiamate a evolvere da un approccio frammentato a un modello di governance integrata, in cui trasformazione digitale e sostenibilità sociale procedano di pari passo all’interno di una visione strategica unitaria”, sottolinea la ricerca.

La priorità per C-level e HR manager nei prossimi mesi riguarda quindi l’execution: definire indicatori chiave di prestazione (KPI) specifici e misurabili, rafforzare i sistemi di monitoraggio quantitativo e tradurre gli obiettivi di pubblicazione in prassi operative quotidiane.

Solo facendo evolvere in modo coordinato sistemi tecnici, competenze professionali, politiche di attrattività dei talenti e responsabilità etica, le aziende sapranno superare la fase esplorativa dell’AI e generare valore sostenibile per il business e per le persone nel corso del tempo.