I-am (Gruppo Altea Federation) acquisisce Agisco: nasce un polo di innovazione per l’Infrastructures Asset Management

II-am rafforza la sua offerta con l’acquisizione strategica di Agisco, società con una solida esperienza in servizi di monitoraggio strutturale, sensoristica e IoT per progetti di ingegneria.

L’acquisizione di Agisco è considerata strategica e completa la value proposition end to end di I-am. L’obiettivo è di diventare il prossimo polo di innovazione tecnologica per gli ambiti di Infrastructures Asset Management & Predictive Maintenance. L’integrazione permetterà di arricchire e rafforzare l’offerta di I-am in materia di monitoraggio strutturale, sensoristica e IOT.

La firma dell’accordo fra I-am e Agisco

I-am punta all’innovazione nella manutenzione predittiva e nel digital twin

Grazie a questa acquisizione, I-am potrà fornire ai propri clienti servizi innovativi per la manutenzione predittiva, avviando percorsi focalizzati sulla raccolta real-time di dati e sul monitoraggio dello stato operativo degli asset. L’azienda prevede inoltre di progettare soluzioni di digital twin potenziate da intelligenza artificiale e da una precisa strategia di data governance e data storage.

Altea Federation collabora da oltre 30 anni con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica. I-am si occupa di grandi infrastrutture e impianti, focalizzandosi sulle migliori tecniche e tecnologie di monitoraggio strutturale e proponendo soluzioni gestionali per la manutenzione in sicurezza degli impianti.

Agisco, fondata nel 1986, è specializzata in servizi di monitoraggio strutturale, sensoristica e IoT in progetti di ingegneria ed è riconosciuta per i suoi elevati standard di qualità.

Domenico Andreis, CEO & general manager di I-am, ha commentato l’operazione sottolineando come questa integri, arricchisca e ampli la value proposition dell’azienda, alimentata da eccellenza tecnologica e competenze ingegneristiche e digitali. L’obiettivo è una gestione abilitante e predittiva delle infrastrutture, rivolta ai principali operatori del settore, integrando un’organizzazione con oltre 40 anni di storia nella sensoristica IoT e nel monitoraggio strutturale in Italia.

Franco Robotti, CEO di Agisco, ha espresso il suo parere definendo l’unione e l’integrazione tra Agisco, i-am e il Gruppo Altea come un fattore di straordinario potenziamento, valorizzazione e rafforzamento industriale di un percorso iniziato oltre 40 anni fa. Ha inoltre aggiunto che Agisco è ora proiettata verso le potenziali realtà dei mondi legati alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale.

Competenze integrate in intelligenza artificiale, digital twin e analisi predittiva

I-am integra e applica le più moderne tecnologie di monitoraggio e gestione delle infrastrutture, con competenze altamente qualificate in ambiti come intelligenza artificiale, digital twin, data governance e data storage, proponendo soluzioni best-in-class per rilevare e analizzare in modo predittivo lo stato di degrado delle strutture. Grazie alle competenze del team di Agisco, riconosciuta a livello internazionale per gli elevati standard di qualità nella gestione di progetti e grandi appalti, l’operazione mira a garantire una gestione sempre migliore delle strutture, analizzandone in modo proattivo lo stato di degrado e gli aspetti di business continuity.

L’acquisizione nel piano di sviluppo di Altea Federation

L’acquisizione di Agisco si inserisce nel più ampio piano industriale di sviluppo di Altea, Next Level, avviato lo scorso anno in seguito alla partnership strategica con il fondo Chequers Capital. Questo piano sta favorendo un’evoluzione dell’intero Gruppo verso linee di servizio complementari e adiacenti a quelle già consolidate in oltre 30 anni di storia imprenditoriale.