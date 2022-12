Il 2022 si chiude all’insegna di Jasper, Tome e Imagen AI

Pierluigi Sandonnini giornalista

Jasper, Tome e Imagen AI: tre startup che sono entrate prepotentemente nel panorama dell’AI mondiale con le loro applicazioni di AI generativa. Di loro si sta molto parlando in questo fine d’anno 2022. Ecco cosa permettono di fare e perché sono considerate molto promettenti.

Tome: testo e immagini generati dall’AI per le presentazioni

Tome, che si definisce il “nuovo formato di narrazione per il lavoro e le idee importanti” e a novembre 2022 ha integrato DALL-E di OpenAI nelle sue opzioni di diapositive flessibili e interattive, ha annunciato di aver aggiunto al mix uno “storytelling generato”. Cioè, con un singolo prompt di testo, la startup AI afferma che i creatori possono “generare intere narrazioni da zero, complete di titoli, contorni, impaginazione, layout di pagina e contenuti di pagina intelligenti supportati da GPT-3 e immagini generate dall’intelligenza artificiale”.

Le funzionalità sono state lanciate in versione beta. Secondo un comunicato stampa, ulteriori iterazioni e nuove funzionalità AI, tra cui la modifica di testo e toni, regolazioni di immagini in linea e layout alternativi, sono previste all’inizio del 2023.

Jasper rilascia Jasper Chat per creare contenuti generati dall’AI

Dave Rogenmoser, CEO della piattaforma di contenuti AI Jasper – che ha raccolto 125 milioni di dollari di finanziamenti in ottobre – ha recentemente dichiarato che l’AI generativa “avrà un impatto su ogni strumento nel mondo”. Questo vale anche per Jasper: la startup AI ha annunciato una nuova interfaccia di chat AI che utilizza il linguaggio naturale che consente agli utenti di richiedere una varietà di attività, come “scrivere un post sul blog su…, creare variazioni di annunci per …, o apportare modifiche per riflettere un tono più casual.

Secondo un comunicato stampa, Jasper Chat è “costruito e messo a punto per casi d’uso aziendali, come i dipartimenti di marketing e vendite; consente inoltre agli utenti di votare verso l’alto o verso il basso qualsiasi risultato, consentendo a Jasper di imparare e sintonizzarsi nel tempo”.

Imagen AI, fotoritocco basato sull’AI

Imagen AI, con sede a Tel Aviv, fornitore leader di soluzioni di editing basate sull’intelligenza artificiale per fotografi professionisti, ha annunciato un investimento di 30 milioni di dollari guidato dall’investitore di crescita globale Summit Partners.

Secondo un comunicato stampa, la startup AI è stata fondata – nel luglio 2020 – per “modernizzare e migliorare il flusso di lavoro di post-produzione dei fotografi professionisti automatizzando in modo intelligente l’editing delle immagini su larga scala”. La tecnologia AI di Imagen crea un profilo individuale basato sul lavoro precedente di un fotografo e sullo stile creativo unico. Più foto vengono caricate, con scene e condizioni di illuminazione più diverse, meglio l’AI può catturare ogni stile di modifica e prevedere con precisione dozzine di parametri di modifica. La società afferma che la sua soluzione può far risparmiare fino al 90% dei tempi di post-produzione.