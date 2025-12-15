Eurostat: il 20% delle imprese europee utilizza l’AI

Nel 2025, il 19,95% delle imprese dell’Unione europea con almeno 10 addetti o lavoratori autonomi ha utilizzato almeno una tecnologia di intelligenza artificiale. Si tratta di un balzo in avanti di 6,47 punti percentuali rispetto al 2024, a conferma di una diffusione sempre più rapida dell’AI nei processi aziendali

Le grandi imprese guidano l’adozione

La dimensione aziendale resta un fattore decisivo. Nel 2025 utilizza l’AI il 55,03% delle grandi imprese europee, contro il 30,36% delle medie e il 17% delle piccole. Il divario è spiegabile con economie di scala, maggiore capacità di investimento e complessità organizzativa più adatta all’integrazione di soluzioni avanzate.

Un’Europa a più velocità

Tra i Paesi UE emergono forti differenze. La quota di imprese che utilizzano AI varia dal 5,21% della Romania al 42,03% della Danimarca. Seguono Finlandia e Svezia, mentre Polonia e Bulgaria restano in coda. In 26 Stati membri l’adozione è comunque aumentata rispetto al 2024, con i progressi più marcati ancora una volta nei Paesi nordici. L’Italia occupa il diciottesimo posto.

I settori più avanzati

L’intelligenza artificiale non è distribuita in modo uniforme tra le attività economiche. Nel 2025 il settore dell’informazione e comunicazione è in testa, con il 62,52% delle imprese che usano AI, seguito dai servizi professionali, scientifici e tecnici (40,43%). In tutti gli altri settori la quota resta sotto il 25%, con l’edilizia ferma al 10,79%.

Nessuna tecnologia dominante, ma priorità diverse

Non esiste una singola tecnologia AI predominante. Le più diffuse sono quelle per l’analisi del linguaggio scritto (11,75%), seguite dalla generazione di immagini, video e audio e dalla generazione del linguaggio naturale.

Nelle grandi imprese, però, il text mining e la generazione automatica di testi e codice superano il 30%, mentre le tecnologie per il movimento autonomo dei macchinari restano marginali.

A cosa serve l’AI nelle aziende

Le imprese europee usano l’AI soprattutto per marketing e vendite (34,7%) e per l’organizzazione dei processi amministrativi e gestionali (31,05%). Le differenze dimensionali sono marcate: nelle grandi aziende l’AI è molto più presente nella sicurezza ICT, nella gestione e nei processi produttivi rispetto alle piccole.

Chi pensa all’AI, ma non la usa

Tra le imprese che nel 2025 non adottano ancora l’AI, il 14,21% ha comunque valutato di farlo. La quota sale al 36,54% tra le grandi imprese. Anche in questo caso, informazione e comunicazione e servizi professionali sono i settori più interessati a un’adozione futura.

Gli ostacoli: competenze e regole

Perché molte imprese rinunciano all’AI? Il principale freno è la mancanza di competenze adeguate, indicata dal 70,89% delle aziende che avevano considerato l’adozione. Seguono l’incertezza sulle conseguenze legali e i timori legati a privacy e protezione dei dati. Solo una minoranza ritiene l’AI semplicemente inutile.

Verso gli obiettivi del “decennio digitale”

I dati Eurostat si inseriscono nel quadro delle priorità UE 2024-2029, che puntano a rafforzare competitività e produttività attraverso la diffusione delle tecnologie digitali. L’obiettivo è chiaro: entro il 2030, tre imprese europee su quattro dovranno utilizzare cloud, big data o intelligenza artificiale.