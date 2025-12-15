Eurostat: il 20% delle imprese europee utilizza l’AI

Intelligenza Artificiale AI Leader News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

Nel 2025 quasi una su cinque fa uso di tecnologie di intelligenza artificiale. L’adozione cresce soprattutto tra le grandi aziende e nei settori più digitalizzati, come informazione e comunicazione. I dati Eurostat mostrano progressi rapidi, forti differenze tra Paesi e attività economiche, ma anche ostacoli legati a competenze, costi e incertezza normativa

Pubblicato il 15 dic 2025
AI Eurostat

Nel 2025, il 19,95% delle imprese dell’Unione europea con almeno 10 addetti o lavoratori autonomi ha utilizzato almeno una tecnologia di intelligenza artificiale. Si tratta di un balzo in avanti di 6,47 punti percentuali rispetto al 2024, a conferma di una diffusione sempre più rapida dell’AI nei processi aziendali

Le grandi imprese guidano l’adozione

La dimensione aziendale resta un fattore decisivo. Nel 2025 utilizza l’AI il 55,03% delle grandi imprese europee, contro il 30,36% delle medie e il 17% delle piccole. Il divario è spiegabile con economie di scala, maggiore capacità di investimento e complessità organizzativa più adatta all’integrazione di soluzioni avanzate.

AI Eurostat

Un’Europa a più velocità

Tra i Paesi UE emergono forti differenze. La quota di imprese che utilizzano AI varia dal 5,21% della Romania al 42,03% della Danimarca. Seguono Finlandia e Svezia, mentre Polonia e Bulgaria restano in coda. In 26 Stati membri l’adozione è comunque aumentata rispetto al 2024, con i progressi più marcati ancora una volta nei Paesi nordici. L’Italia occupa il diciottesimo posto.

I settori più avanzati

L’intelligenza artificiale non è distribuita in modo uniforme tra le attività economiche. Nel 2025 il settore dell’informazione e comunicazione è in testa, con il 62,52% delle imprese che usano AI, seguito dai servizi professionali, scientifici e tecnici (40,43%). In tutti gli altri settori la quota resta sotto il 25%, con l’edilizia ferma al 10,79%.

AI Eurostat

Nessuna tecnologia dominante, ma priorità diverse

Non esiste una singola tecnologia AI predominante. Le più diffuse sono quelle per l’analisi del linguaggio scritto (11,75%), seguite dalla generazione di immagini, video e audio e dalla generazione del linguaggio naturale.

Nelle grandi imprese, però, il text mining e la generazione automatica di testi e codice superano il 30%, mentre le tecnologie per il movimento autonomo dei macchinari restano marginali.

AI Eurostat

A cosa serve l’AI nelle aziende

Le imprese europee usano l’AI soprattutto per marketing e vendite (34,7%) e per l’organizzazione dei processi amministrativi e gestionali (31,05%). Le differenze dimensionali sono marcate: nelle grandi aziende l’AI è molto più presente nella sicurezza ICT, nella gestione e nei processi produttivi rispetto alle piccole.

Chi pensa all’AI, ma non la usa

Tra le imprese che nel 2025 non adottano ancora l’AI, il 14,21% ha comunque valutato di farlo. La quota sale al 36,54% tra le grandi imprese. Anche in questo caso, informazione e comunicazione e servizi professionali sono i settori più interessati a un’adozione futura.

AI Eurostat

Gli ostacoli: competenze e regole

Perché molte imprese rinunciano all’AI? Il principale freno è la mancanza di competenze adeguate, indicata dal 70,89% delle aziende che avevano considerato l’adozione. Seguono l’incertezza sulle conseguenze legali e i timori legati a privacy e protezione dei dati. Solo una minoranza ritiene l’AI semplicemente inutile.

AI Eurostat

Verso gli obiettivi del “decennio digitale”

I dati Eurostat si inseriscono nel quadro delle priorità UE 2024-2029, che puntano a rafforzare competitività e produttività attraverso la diffusione delle tecnologie digitali. L’obiettivo è chiaro: entro il 2030, tre imprese europee su quattro dovranno utilizzare cloud, big data o intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

C
Giovanni Clericò

