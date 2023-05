ChatGPT, ecco come sarà utilizzato in dieci settori industriali

“ChatGPT: unlocking potentials” è una delle ultime ricerche pubblicate da Credit Suisse, in cui il Gruppo indica un centinaio di casi in oltre 10 settori industriali diversi, che possono modificare il business grazie all’intelligenza artificiale generativa.

“ChatGpt; unlocking potentials”, quaranta analisti al lavoro

Gli analisti tech di Credit Suisse hanno consultato un team di oltre 40 analisti delle diversi settori industriali per meglio comprendere l’applicabilità e i benefici che ChatGPT potrebbe avere in settori quali sanità, industria, servizi, materiali, immobiliare, istruzione della pubblica amministrazione, ecc., evidenziando se ChatGPT può oggi essere utilizzata, in che modi, gli eventuali sviluppi e gli impatti sull’industry. Non solo, hanno cercato di capire quali sono le aziende che più beneficeranno di questi sviluppi. Si pensi che già oggi nel tech il 30% dei nuovi codici sono generati con l’assistenza dell’artificial intelligence e con strumenti quali ChatGPT e Copilot di GitHub, a testimonianza sia del valore della tecnologia sia dell’accelerazione di produttività. In generale ne emerge che l’information technology è il settore industriale che più beneficia di ChatGPT e che sarà fondamentale una regolamentazione circa l’utilizzo.

Come ChatGPT può essere utilizzato nei vari settori industriali

Le considerazioni che seguono si basano sull’attuale versione di ChatGPT-3 e non includono altri aspetti dell’applicazione dell’intelligenza artificiale. In generale tutti i settori industriali beneficeranno della componente di assistenza alla clientela con chatbot che utilizzano un linguaggio colloquiale e senza la necessità di aderire a stringhe formali di linguaggio.

Information Technology

Nell’IT lo sviluppo di software e internet sono i due segmenti che più beneficiano. I programmatori possono controllare il loro codice software per la manutenzione della rete, l’installazione di aggiornamenti di patch e/o l’aggiunta di nuove funzioni alla rete per verificare comandi e processi. Si può quindi chiedere “Chat GPT scrivimi un software per valutare le opzioni”; si può anche testare il software scritto, ChatGPT è in grado di capire gli eventuali errori. Non solo, ChatGPT potrà ottimizzare i programmi per migliorarne le prestazioni, lo analizza e ne apporta automaticamente le modifiche necessarie per ottenere un codice più veloce ed efficiente. L’efficientamento può anche essere applicato con risultati sorprendenti a ottimizzare elementi quali l’efficienza energetica, il tempo di esecuzione o l’utilizzo della memoria.

Nella programmazione ChatGpt interagisce con ogni linguaggio senza distinzione. Il rischio? Fare troppo affidamento. Sarà fondamentale la supervisione umana.

Business Service

Un maggiore efficientamento con clienti più fidelizzati è l’applicativo nei business services. I carichi di lavoro possono essere ridotti con la possibilità per i dipendenti di concentrarsi su attività strategiche a maggiore valore aggiunto. Nello specifico le attese sono:

supporto nello sviluppo di contenuti di marketing targetizzati;

aumento dell’innovazione: sviluppo più rapido di nuovi prodotti anche determinato dalle basi di coding sviluppate da ChatGPT e il tradizionale servizio clienti. Sarà utile l’analisi dei dati di feedback dei clienti con la possibilità di identificare rapidamente problemi e reclami comuni.

Servizi finanziari

Se includiamo bancario, assicurativo, brokeraggio, gestione patrimoniale e pagamenti, tra questi la gestione patrimoniale e le assicurazioni sono i settori che vedranno un impatto maggiore. ChatGPT riduce i costi di gestione del cliente e quindi può ampliare la platea, mentre nell’assicurativo grazie all’intelligenza artificiale i parametri di rischio saranno ampliati e definiti con maggiore precisione, portando a una tariffazione più accurata. Data l’ampiezza del settore dei servizi finanziari, i casi d’uso dell’introduzione di ChatGPT sono numerosi;

Estrazione e analisi di dati finanziari per generare rapporti finanziari sintetici;

Analisi preliminari: ChatGPT analizza i modelli di business e riassume le call sui risultati o altri eventi importanti;

la consulenza finanziaria potrà essere offerta a una gamma più ampia di clienti

semplificazione dei calcoli finanziari attraverso richieste colloquiali, migliorando i processi decisionali e quindi con un ampliamento della cultura finanziaria (“Quanto posso chiedere di mutuo se… “, “quando posso andare in pensione se …” Il supporto sarà anche nel marketing dei prodotti.

Istruzione

L’adozione delle moderne tecnologie nell’istruzione sta cambiando il settore. Alcuni insegnanti stanno già utilizzando ChatGPT e stanno quindi adeguando il metodo di insegnamento, spostando l’attenzione degli studenti verso lo sviluppo del pensiero critico e delle capacità analitiche rispetto alla memorizzazione. Nel complesso ChatGPT e AI amplieranno l’offerta formativa di base a un pubblico molto più ampio agevolando anche fasce di popolazione più svantaggiate.

Il supporto potrà essere amministrativo e organizzativo, nella gestione dei piani di studio, piani di lezione, compiti a casa, rilevazione delle presenze etc. Una educazione diffusa potrà migliorare l’accesso e l’equità potendo quindi servire popolazioni con accesso limitato a insegnanti, materiali didattici e/o scuole. Un supporto potrà venire anche nel rilevare i casi di plagio. Il recruiting e il job posting potranno essere ottimizzati, con azioni personalizzate anche nelle richieste di borse di studio e finanziamenti.

Sanità

Uno dei settori industriali che aggrega più settori quali beni e servizi per pazienti, farmaceutica, biotecnologie, strutture sanitarie, assistenza gestita, strumenti di diagnostica, ecc. Il settore sanitario è in ritardo nell’adozione di strumenti basati sull’AI, anche se i vantaggi nell’adozione sarebbero enormi, si stima che negli USA il risparmio sulla spesa sanitaria sarebbe del 5-10% pari a circa 200-360 miliardi di dollari. L’utilizzo atteso è sia nell’efficienza amministrativa sia nel supporto delle analisi dei risultati medici (si pensi allo screening delle cartelle cliniche con AI) e terapeutici con anche una facilitazione nello sviluppo delle diagnosi. I medici saranno più informati e supportati nelle scelte. I casi d’uso specifici per il settore sanitario includono:

elaborazione più rapida dei dati: GPT può consentire al personale sanitario di aggregare ed elaborare le cartelle cliniche a una velocità maggiore e quindi nella formulazione di diagnosi e nella creazione di report.

Con l’apprendimento continuo ChatGPT potrebbe acquisire familiarità con grandi quantità di dati aiutando la formulazione di diagnosi (nell’87% dei casi, la diagnosi corretta è stata indicata tra le tre possibilità più probabili).

Chatgpt può essere un assistente virtuale, aiuta la raccolta di cartelle cliniche e nella redazione di domande sulla base dell’anamnesi. Un grande supporto sarà anche nella ricerca per consultare la letteratura medica, generando rapidamente abstract e riassunti. Pur considerando che i ricercatori dovranno rivedere i dati generati da ChatGPT per assicurarne la pertinenza e l’accuratezza, si ritiene che ChatGPT possa essere utilizzato come strumento per accelerare il processo di raccolta dei dati.

Un chatbot chiamato “Your.MD” utilizza la tecnologia GPT per aiutare gli utenti a diagnosticare i loro sintomi e suggerire possibili trattamenti. Comunicazione con il paziente: I chatbot basati su modelli GPT possono aiutare i pazienti a comunicare con gli operatori sanitari in modo più semplice ed efficace. Ad esempio, un chatbot chiamato “Dr. AI” utilizza la tecnologia GPT per rispondere alle domande dei pazienti e fornire consigli personalizzati sulla salute.

Supporto alla salute mentale: I chatbot basati su GPT possono anche fornire supporto ai pazienti con problemi di salute mentale, offrendo servizi di consulenza e terapia. Ad esempio, un chatbot chiamato “Woebot” utilizza la tecnologia GPT per offrire una terapia cognitivo-comportamentale ai pazienti affetti da depressione e ansia.

Scoperta di farmaci: i modelli GPT possono essere utilizzati anche per la scoperta e lo sviluppo di farmaci, analizzando grandi quantità di dati e prevedendo potenziali candidati a farmaci. Ad esempio, un team di ricercatori ha utilizzato un modello GPT per prevedere l’affinità di legame di potenziali molecole di farmaci a uno specifico bersaglio proteico, ottenendo risultati promettenti.

Industria

Le aziende del settore industriale stanno gradualmente adottando tecnologie abilitate all’AI per migliorare l’efficienza che potrebbe tradursi in un aumento dei ricavi e dei margini. Gran parte del settore industriale vede l’AI come un elemento vitale per la continua evoluzione della produzione industriale. Consideriamo ChatGPT come un approccio sofisticato per raccogliere, analizzare e comunicare a tutti i partecipanti all’ecosistema industriale le intuizioni guidate dall’IA sull’ottimizzazione dei processi e dell’utilizzo delle risorse.

– dai consumatori, produttori e fornitori, agli spedizionieri e ai vettori di trasporto. L’intelligenza artificiale potrebbe semplificare e rendere più efficienti i processi di produzione e di supply chain, fornire una maggiore visibilità sul processo produttivo end-to-end agli utenti umani e identificare le principali tendenze aziendali o operative in modo più rapido ed efficace.

Casi d’uso chiave del ChatGPT nel settore industriale:

– formazione più rapida e migliore: ChatGPT è in grado di sviluppare materiali/curricula formativi per i lavoratori, migliorando la formazione nelle aziende che altrimenti offrono pochi materiali.

– Chatbot per i dipendenti: può funzionare come chatbot interno utilizzato per rispondere alle domande dei lavoratori di diverse divisioni.

– assistenza clienti: ChatGPT può fornire una migliore esperienza di assistenza tecnica ai clienti grazie alla capacità del suo chatbot di rispondere in modo predittivo (in modo generativo).

– utilizzo delle risorse: determinare e comunicare agli utenti umani i percorsi ottimali e l’utilizzo delle risorse nei processi di produzione e supply chain.

– migliorare la soddisfazione dei clienti. Identificare le tendenze emergenti nei comportamenti dei clienti in base alle loro domande e interazioni.

Beni e prodotti di consumo

ChatGPT potrebbe avere un impatto significativo nel settore dei beni di consumo discrezionali, fornendo vantaggi sia ai rivenditori che ai consumatori attraverso una varietà di modi diversi, tra cui: raccomandazioni personalizzate sui prodotti, miglioramento del servizio clienti, miglioramento del marketing, miglioramento del design dei prodotti e migliore nella gestione dell’inventario. Anche in questo caso il servizio clienti può essere automatizzato con anche una componente di supporto all’acquisto, “che tipo di prodotto devo scegliere?)” così come nell’assistenza post-vendita e con il coinvolgimento regolare dei clienti con promozioni periodiche e programmi di fidelizzazione.

ChatGPT può supportare i clienti con formazione e elearning e dare consigli su hobby. A livello più ampio può essere un supporto nella creazione di contenuti.

Settore immobiliare

“Scrivimi la descrizione di un appartamento di tre stanze e due bagni in centro a Bologna”

I casi d’uso di ChatGPT nel settore immobiliare sono molteplici: può migliorare l’efficienza, l’accuratezza e l’esperienza complessiva del cliente nel settore immobiliare. Inoltre, sfruttando ChatGPT i professionisti del settore immobiliare possono migliorare le loro operazioni fornendo un servizio clienti migliore e prendere decisioni più informate analizzando grandi quantità di dati e fornendo preziose informazioni.

I principali casi d’uso di ChatGPT nel settore immobiliare includono:

– Chatbot per il servizio clienti: ChatGPT può essere utilizzato per sviluppare chatbot che interagiscono con i clienti e rispondono a domande relative alle proprietà immobiliari (dimensioni, prezzo, posizione e caratteristiche). ChatGPT può anche assistere i clienti fornendo raccomandazioni personalizzate.

– Analisi predittiva: ChatGPT è in grado di analizzare grandi quantità di dati per fornire approfondimenti sulle tendenze del settore immobiliare (prezzi degli immobili, canoni di locazione, indicatori della domanda). Può assistere diversi tipi di professionisti del settore immobiliare nell’acquisto, nella vendita o nell’affitto di immobili.

Energia

L’industria energetica comprende i settori upstream (esplorazione e produzione di petrolio e gas), midstream (oleodotti) e downstream (raffinazione/commercializzazione), con produttori di petrolio integrati che operano lungo l’intera catena di approvvigionamento. Esiste una vasta opportunità per l’AI nel settore dell’energia, data la complessità delle catene di approvvigionamento energetico (manodopera, attrezzature, aree geografiche, ecc.) e i vasti set di dati grezzi coinvolti (dati geologici, dati di livello dei pozzi, dati dei giacimenti, dati meteorologici, ecc.).

Per quanto riguarda specificamente ChatGPT, i casi d’uso già identificati sono stati di portata più ristretta, con casi d’uso che ruotano principalmente intorno all’uso di ChatGPT come chatbot per supportare i lavoratori e i tecnici sul campo. In quest’area notiamo un’opportunità significativa nell’industria petrolifera e del gas offshore, dove le operazioni richiedono un supporto sostanziale fuori sede (ad esempio, uno staff di supporto onshore dedicato per ogni impianto e pozzo offshore che viene perforato).

I principali casi d’uso di ChatGPT nel settore energetico includono:

– Assistenza sul campo su richiesta: ChatGPT può essere utilizzato per fornire assistenza on-demand sul campo sia per gli operatori del settore petrolifero e del gas che per le funzioni di supporto di back-office.

– Test del codice: ChatGPT può essere utilizzato (ed è attualmente utilizzato da Devon Energy (DVN) a questo scopo) per supportare la risposta dei tecnici sul campo per la gestione delle attrezzature del giacimento petrolifero, testando il codice prima della distribuzione.

Servizi di pubblica utilità

Nel settore dei servizi di pubblica utilità, ChatGPT può consentire un’esperienza più snella per i clienti, aiutarli con le richieste di bollette, consigliare nuovi strumenti di bilanciamento del carico e assisterli nell’implementazione dell’efficienza energetica. Per quanto riguarda le richieste di informazioni sui programmi di fatturazione, in passato alcune utility hanno subito conseguenze significative a causa di errori nel sistema di fatturazione e di tempi di risposta lenti da parte del servizio clienti; riteniamo che il ChatGPT possa potenzialmente aiutare in questo senso, anche se i dirigenti delle utility potrebbero esitare ad adottare subito tecnologie non collaudate.

Dal punto di vista operativo, l‘AI complessa è già stata adattata con nuove tecnologie software che forniscono ai generatori informazioni più tempestive sulle condizioni di mercato, previsioni e assistenza al bilanciamento del carico.

I principali casi d’uso della ChatGPT nelle utility includono:

– Servizio clienti: notifica ai clienti di interruzioni, richieste di fatturazione, raccomandazioni sul consumo energetico basate sull’uso personale dei clienti, ecc.

– Relazioni con gli investitori: ChatGPT può rispondere alle domande di base poste dagli investitori, liberando tempo per il personale addetto alle relazioni con gli investitori.

Industria dei materiali

L’industria dei materiali ha la possibilità di sfruttare ChatGPT fornendo approfondimenti sui processi produttivi, sull’ottimizzazione della catena di fornitura e sulla gestione della sicurezza. In generale, la capacità di ChatGPT di gestire processi in linguaggio naturale può aiutare l’industria dei materiali a sfruttare l’intelligenza artificiale per ridurre i costi, migliorare la qualità dei prodotti e offrire un servizio migliore ai clienti. I principali casi d’uso di ChatGPT prevedono infatti una ottimizzazione delle catene di fornitura e l’assicurazione della conformità alle normative.

Comunicazioni

ChatGPT ha il potenziale per avere un impatto significativo sui servizi di comunicazione, in quanto può aiutare le aziende a migliorare il servizio clienti, le vendite e il marketing e la gestione delle reti. La funzionalità di ChatGPT come chatbot offre la possibilità di assistere i clienti nella risoluzione di problemi comuni, di fornire un’assistenza personalizzata e di contribuire alla generazione di contatti. Nel complesso, ChatGPT può aiutare il settore delle comunicazioni a sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per offrire prodotti e servizi migliori ai clienti, migliorando l’efficienza e riducendo i costi. I principali applicativi saranno dalla raccomandazione di contenuti ad hoc, al servizio clienti all’ottimizzazione del piano tariffario in funzione dell’utilizzo.

Pubblica Amministrazione

Il settore governativo comprende diversi livelli di governo (municipale, statale e federale), oltre a beni e servizi pubblici come l’esercito, le forze dell’ordine, i trasporti pubblici e le infrastrutture, per citarne alcuni. Sebbene sia più probabile che ChatGPT venga utilizzato dai rami del governo per le interazioni/richieste di servizi civili, altri rami potrebbero trarre vantaggi dall’uso di questa tecnologia. Ad esempio, le persone potrebbero interagire con un chatbot governativo chiedendo informazioni su come ottenere l’assistenza sociale e un chatbot che utilizza ChatGPT restituirebbe i link pertinenti insieme a una guida passo-passo per accedere agli aiuti.

Abbiamo visto i primi applicativi di queste tecnologie con i chatbot durante la pandemia di Covid-19, in futuro ci auguriamo che invece che cercare tra le miriadi di pagine, potremo avere un’unica risposta alle nostre domande alla pubblica amministrazione, non solo, l’assistenza potrà essere multilingue, elemento fondamentale alla luce dell’aumento dell’immigrazione. I dipendenti pubblici di Singapore già utilizzano Pair, uno strumento basato su ChatGPT che li assisterà nella ricerca e nella stesura di relazioni, discorsi e fatture. In Italia magari a fronte della complessità normativa, ChatGPT ci aiuterà nella redazione di leggi o nell’ottimizzazione dell’attuale sistema legistlativo.