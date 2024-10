OpenAI potrà investire nelle start up italiane, grazie all’alleanza con CDP Venture Capital

OpenAI e CDP Venture Capital hanno siglato il 2 ottobre 2024 un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare il posizionamento dell’Italia nello sviluppo e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, promuovendo così l’innovazione dell’ecosistema nazionale.

L’iniziativa sostiene gli obiettivi espressi dal governo di creare campioni nazionali sull’intelligenza artificiale al fine di stimolare la produttività, l’innovazione e la crescita economica del Paese.

OpenAI e CDP Venture Capital: i dettagli della partnership

La partnership, che mira a promuovere lo sviluppo dell’ecosistema dell’AI, la commercializzazione e l’adozione di tecnologie AI all’avanguardia da parte di startup e aziende innovative italiane, coniuga le competenze di OpenAI e di CDP Venture Capital. Quest’ultimo, attraverso il neocostituito “Fondo Artificial Intelligence” guidato dal responsabile Vincenzo Di Nicola, effettuerà investimenti in startup negli ambiti dell’AI, della cyberSicurezza e delle tecnologie quantistiche.

La firma del protocollo d’intesa rappresenta un passo concreto dopo il recente incontro a New York tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e Sam Altman, CEO di OpenAI, che fa parte di una più ampia strategia del Governo italiano per aumentare la competitività nei settori dell’AI e dell’alta tecnologia.

Le tre direttrici dell’accordo fra OpenAI e Venture Capital

L’accordo si articola su tre direttrici principali:

Supporto alle startup AI early stage

OpenAI potrà investire in maniera diretta e indiretta nelle startup che sviluppano prodotti o servizi basati sull’AI attraverso il “Fondo Artificial Intelligence” di CDP Venture Capital. Inoltre, OpenAI collaborerà con CDP Venture Capital per fornire alle startup italiane più promettenti l’accesso alle sue tecnologie avanzate, ai crediti API e ai collegamenti con i venture capitalist statunitensi attraverso lo Startup Fund di OpenAI. Saranno inoltre disponibili competenze tecniche e mentorship per alimentare l’innovazione dell’AI e aiutare le startup a percorrere il cammino dalla ricerca alla commercializzazione.

2. Iniziative educative

Al fine di sostenere la ricerca e sviluppo sull’AI e per far crescere i talenti italiani dell’AI, OpenAI e CDP Venture Capital collaboreranno con un consorzio di Università in tutta Italia per lo sviluppo di iniziative educative volte a incrementare l’alfabetizzazione sull’AI e programmi per rafforzare le competenze AI nei diversi ambiti di applicabilità. Questo è in linea con quanto già sviluppato tramite il Programma di Residenza di OpenAI, progettato per coltivare i futuri campioni locali dell’AI.

3. Collaborazioni commerciali

CDP Venture Capital e OpenAI collaboreranno inoltre con le aziende per integrare le tecnologie di AI e promuovere progressi tecnologici nei settori chiave.

Accordo fra OpenAI e CDP Venture Capital: le dichiarazioni

Brad Lightcap, COO di OpenAI, ha dichiarato: “La ricca storia di innovazione dell’Italia la rende ideale per un’industria dell’AI competitiva. Siamo lieti di collaborare con CDP Venture Capital per incentivare l’adozione dell’AI attraverso finanziamenti, mentorship e programmi di formazione con le migliori università, per aiutare le imprese, i cittadini e la società italiana a realizzare i benefici dell’AI.”

Agostino Scornajenchi, amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital, ha affermato: “L’intelligenza artificiale rappresenta una importante opportunità di crescita per il mondo delle imprese italiane, una tecnologia abilitante trasversale che sta trasformando interi settori ridisegnando profondamente le catene del valore e aprendo la strada a nuovi modelli di business. La scelta di avviare questa collaborazione con un player rilevante come OpenAI nasce dalla volontà di operare in un ecosistema di respiro internazionale, importando le migliori pratiche globali e promuovendo l’innovazione su larga scala. Questa partnership rappresenta un passo decisivo verso l’integrazione di soluzioni all’avanguardia, favorendo un approccio più dinamico, competitivo e proiettato verso il futuro delle nostre imprese.”

L’incontro di New York all’Onu

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incontrato Sam Altman, CEO di OpenAI, in occasione della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dove hanno discusso di potenziali iniziative per stimolare l’adozione dell’AI e la competitività italiana nei settori ad alta tecnologia.

Il Piano industriale 2024-2028

L’intelligenza artificiale è uno dei pilastri del Piano industriale 2024-2028 di CDP Venture Capital, che prevede, grazie al supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, investimenti complessivi per 1 miliardo di euro. Questi saranno declinati attraverso l’operatività del “Fondo Artificial Intelligence” da 500 milioni di euro, e tramite ulteriori 500 milioni di euro in co-investimenti in applicazioni con oggetto l’AI insieme alle altre strategie di CDP Venture Capital su industria e manifattura, scienze della vita, transizione energetica, spazio, infrastrutture e mobilità e agroalimentare.